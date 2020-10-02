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Кот добрался до забытого хозяином телефона, и эти селфи доведут до истерики любого

Талантливый питомец показал, насколько хорош собой с любого ракурса.

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Фото © Twitter / aerohistorian

Кевин Руснак из Цинциннати, США, поделился в "Твиттере" забавными кадрами, которые сделал его собственный кот. Парень рассказал, что забыл свой мобильный на столе. И до него добрался любопытный хвостатый Добби. Пушистик лапками прошёлся по экрану и оставил хозяину маленький сюрприз.

Фото © Twitter / aerohistorian

Фото © Twitter / aerohistorian

Что происходит, когда вы оставляете свой разблокированный телефон на кухонном столе? Ваш кот наступает на него и начинает делать селфи

Кевин Руснак

Фото © Twitter / aerohistorian

Фото © Twitter / aerohistorian

Запись Кевина набрала 7,5 тыс. лайков, и пользователи не переставали восхищаться фотогеничностью и харизматичной внешностью талантливого кота. Юзеры даже шутя поинтересовались, кому принадлежат авторские права на снимки и не будет ли пушистик против их публикации. Также пользователи не могли не отметить, что съёмка вышла в стиле их мам и пап, которые почему-то часто снимают своё лицо снизу.

Это прекрасно и весело

TSHamiltonAstro

Умираю от смеха каждый раз, как взгляну на эти фото

CerayeSand

Фото © Twitter / aerohistorian

Фото © Twitter / aerohistorian

Твой кот выглядит лучше на селфи, чем мои родители, когда пользуются FaceTime

hammond_history

Кот-бумер

MarcAndreChart1

В комментариях Кевин Руснак рассказал, что звезду поста Добби взяли из приюта, поэтому сначала было непросто понять, какой он породы. Однако ДНК-тест показал, что в жилах талантливого пушистика течёт кровь русской голубой, бирманской и сиамской кошек.

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