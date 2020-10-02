В Госдуме предложили дать отпуск родителям младшеклассников на период каникул
Это, по словам автора инициативы, должно обезопасить ребёнка.
Депутат Госдумы Елена Строкова предложила на период двухнедельных каникул, введённых из-за коронавируса, предоставить одному их родителей учеников младших классов оплачиваемый отпуск. Соответствующая инициатива направлена главе Минтруда Антону Котякову и вице-премьеру Татьяне Голиковой, сообщает RT.
— Прошу вас рассмотреть возможность предоставления права одному из родителей ребёнка (с первого по четвёртый класс) уходить в оплачиваемый отпуск на период вынужденных каникул, — говорится в обращении депутата.
Строкова отметила, что такая мера позволит обезопасить ребёнка в подобный период. Кроме того, это поможет родителям-одиночкам, которым не с кем оставить чадо.
Напомним, в связи с сезоном простуды и ростом случаев коронавируса осенние каникулы в московских школах в этом учебном году продлятся не одну неделю, а две — с 5 по 18 октября. Об этом стало известно 29 сентября из указа мэра столицы Сергея Собянина. Решение властей Москвы о продлении каникул для школьников поддержали в Совете Федерации.
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