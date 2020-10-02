В Госдуме предложили дать отпуск родителям младшеклассников на период каникул

Это, по словам автора инициативы, должно обезопасить ребёнка.

Депутат Госдумы Елена Строкова предложила на период двухнедельных каникул, введённых из-за коронавируса, предоставить одному их родителей учеников младших классов оплачиваемый отпуск. Соответствующая инициатива направлена главе Минтруда Антону Котякову и вице-премьеру Татьяне Голиковой, сообщает RT.

— Прошу вас рассмотреть возможность предоставления права одному из родителей ребёнка (с первого по четвёртый класс) уходить в оплачиваемый отпуск на период вынужденных каникул, — говорится в обращении депутата.

Строкова отметила, что такая мера позволит обезопасить ребёнка в подобный период. Кроме того, это поможет родителям-одиночкам, которым не с кем оставить чадо.