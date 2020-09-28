Пёс спас свою хозяйку и уложил в кровать, когда она вернулась домой навеселе — видео

Ханна Квинтус из Айовы, США, была шокирована, когда пересмотрела запись с камеры наблюдения за животными. Хозяйка не подозревала, что ночью от травм её спас верный пёс Джакс. По словам девушки, она вернулась домой навеселе и наутро ничего не помнила.

На кадрах Ханна увидела, как, покачиваясь, она бродит по комнате и в какой-то момент едва не падает. Но тут на помощь спешит Джакс, который всё это время внимательно следил за хозяйкой. Ретривер встаёт на задние лапы и аккуратно толкает девушку в сторону кровати, чтобы она оказалась в безопасном положении.

Когда я увидела запись впервые, я немного удивилась. Мне потребовалось посмотреть её пару раз, чтобы понять, что он делает, и я была поражена Ханна Квинтус

Американка поделилась роликом в "Тиктоке", где его посмотрело уже 3 млн пользователей. И теперь девушка подробнее рассказала о своём хвостатом спасателе, пишет Daily Star. Сейчас Джаксу два с половиной года, и он любит обниматься, шалить и лакомиться мороженым и сыром. Ханна с юмором отмечает, что её питомец — самый избалованный пёс в мире.