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Пёс спас свою хозяйку и уложил в кровать, когда она вернулась домой навеселе — видео

Хвостатый герой не оставил владелицу в беде.

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Видео © TikTok / Hannah Quintus

Ханна Квинтус из Айовы, США, была шокирована, когда пересмотрела запись с камеры наблюдения за животными. Хозяйка не подозревала, что ночью от травм её спас верный пёс Джакс. По словам девушки, она вернулась домой навеселе и наутро ничего не помнила.

Видео © TikTok / Hannah Quintus

На кадрах Ханна увидела, как, покачиваясь, она бродит по комнате и в какой-то момент едва не падает. Но тут на помощь спешит Джакс, который всё это время внимательно следил за хозяйкой. Ретривер встаёт на задние лапы и аккуратно толкает девушку в сторону кровати, чтобы она оказалась в безопасном положении.

Когда я увидела запись впервые, я немного удивилась. Мне потребовалось посмотреть её пару раз, чтобы понять, что он делает, и я была поражена

Ханна Квинтус

Фото © Facebook / Hannah Quintus

Фото © Facebook / Hannah Quintus

Американка поделилась роликом в "Тиктоке", где его посмотрело уже 3 млн пользователей. И теперь девушка подробнее рассказала о своём хвостатом спасателе, пишет Daily Star. Сейчас Джаксу два с половиной года, и он любит обниматься, шалить и лакомиться мороженым и сыром. Ханна с юмором отмечает, что её питомец — самый избалованный пёс в мире.

Он любит обниматься, тащить в рот разные предметы — обувь, носки, игрушки, когда радуется. А также рвать что-нибудь в клочья (например, туалетную бумагу, бумажные полотенца и плюшевые игрушки)

Ханна Квинтус

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