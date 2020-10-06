В Киргизии протестующие выпустили из СИЗО ещё нескольких бывших чиновников

Вслед за экс-президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым протестующие выпустили из СИЗО ещё нескольких бывших чиновников. Среди них — экс-премьеры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков.

Также стало известно об освобождении бывшего главы администрации президента республики Фарида Ниязова. Экс-чиновника подозревали в причастности к попытке захвата власти в августе 2019 года.

Парламент, мэрия, а теперь и правительство. Протестующие в Бишкеке продолжают захват административных зданий Сотрудников кабмина не пускают на рабочие места.

Напомним, демонстранты вышли на улицы Бишкека после того, как многие партии не преодолели барьер на парламентских выборах. Лидирующая партия согласилась на повторное голосование. Протестующие захватили здание парламента — Белый дом. По их требованию был освобождён из СИЗО экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Глава государства Сооронбай Жээнбеков заявил, что в ночь на 6 октября в стране произошла попытка незаконного захвата власти.