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В Киргизии протестующие выпустили из СИЗО ещё нескольких бывших чиновников

Ранее они освободили экс-президента Алмазбека Атамбаева, осуждённого на 11 лет.

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Вслед за экс-президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым протестующие выпустили из СИЗО ещё нескольких бывших чиновников. Среди них — экс-премьеры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков.

Также стало известно об освобождении бывшего главы администрации президента республики Фарида Ниязова. Экс-чиновника подозревали в причастности к попытке захвата власти в августе 2019 года.

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Напомним, демонстранты вышли на улицы Бишкека после того, как многие партии не преодолели барьер на парламентских выборах. Лидирующая партия согласилась на повторное голосование. Протестующие захватили здание парламента — Белый дом. По их требованию был освобождён из СИЗО экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Глава государства Сооронбай Жээнбеков заявил, что в ночь на 6 октября в стране произошла попытка незаконного захвата власти.

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