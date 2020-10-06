Нет света и воды, рухнули потолки. В Челябинске полностью затопило жилой дом — видео

Многоквартирный дом по улице Сталеваров в Челябинске полностью затопило из-за лопнувших на крыше труб. Об этом сообщает телеграм-канал "Челябинск № 1".

В бараке обвалились потолки, вышла из строя техника. Сейчас в здании нет ни света, ни воды, ни отопления.

Жильцы аварийного здания обратились в управляющую компанию, однако там проигнорировали их запрос. В пресс-службе администрации города знают о ситуации и разбираются в случившемся.

Отмечается, что постояльцы аварийных бараков по ул. Сталеваров не первый год ждут расселения, а коммунальные аварии там случаются регулярно.