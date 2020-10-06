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Нет света и воды, рухнули потолки. В Челябинске полностью затопило жилой дом — видео

В управляющей компании проигнорировали жалобы жильцов.

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Видео © Telegram-канал &quot;Челябинск № 1&quot;

Многоквартирный дом по улице Сталеваров в Челябинске полностью затопило из-за лопнувших на крыше труб. Об этом сообщает телеграм-канал &quot;Челябинск № 1&quot;.

В бараке обвалились потолки, вышла из строя техника. Сейчас в здании нет ни света, ни воды, ни отопления.

Фото © Telegram-канал "Челябинск № 1"Фото © Telegram-канал "Челябинск № 1"

Фото © Telegram-канал &quot;Челябинск № 1&quot;

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Грязевые реки вместо улиц. Новороссийск затопило из-за сильного ливня — видео

Мощные потоки воды сносят не только людей, но и машины.

Жильцы аварийного здания обратились в управляющую компанию, однако там проигнорировали их запрос. В пресс-службе администрации города знают о ситуации и разбираются в случившемся.

Отмечается, что постояльцы аварийных бараков по ул. Сталеваров не первый год ждут расселения, а коммунальные аварии там случаются регулярно.

Ранее Лайф сообщал, что в торговом центре под Екатеринбургом случился мощный пожар.

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