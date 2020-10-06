Российский миллиардер заложил купленный для дочери за $88 млн пентхаус в Нью-Йорке

Банк JPMorgan выдал российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву ипотеку на 42,5 миллиона долларов под пентхаус в Нью-Йорке. Это поможет бизнесмену выгоднее использовать недвижимость, приобретённую около девяти лет назад, передаёт Bloomberg.

С июня Рыболовлеву предоставлена дополнительная "опция", доступная только для богачей — сверхразмерная ипотека по ставке 2,9 процента с ежемесячным платежом около 177 тысяч долларов (порядка 14 миллионов рублей). Банки в последнее время всё чаще предоставляют богатым людям подобные кредиты. Агентство сообщает, что российский бизнесмен отказался от комментариев.

Рыболовлев приобрёл пентхаус в 2011 году у банкира и бывшего исполнительного директора Citigroup Сэнди Вейла для своей дочери Екатерины. Он находится по адресу 15 Central Park West — в одном из самых престижных и дорогих жилых комплексов "Большого яблока".

Отмечается, что там есть всё, что нужно для комфортного проживания. Общая площадь превышает 620 квадратных метров, в пентхаусе имеется терраса с панорамным видом и "убийственный" вид на Манхэттен.

При этом несколько лет после приобретения семья попыталась продать жильё, однако позже передумала и решила использовать его более выгодно.