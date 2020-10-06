Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Российский миллиардер заложил купленный для дочери за $88 млн пентхаус в Нью-Йорке

В последнее время банки активно идут навстречу богачам в предоставлении таких кредитов.

492
Post cover

Фото © streeteasy.com

Банк JPMorgan выдал российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву ипотеку на 42,5 миллиона долларов под пентхаус в Нью-Йорке. Это поможет бизнесмену выгоднее использовать недвижимость, приобретённую около девяти лет назад, передаёт Bloomberg.

С июня Рыболовлеву предоставлена дополнительная "опция", доступная только для богачей — сверхразмерная ипотека по ставке 2,9 процента с ежемесячным платежом около 177 тысяч долларов (порядка 14 миллионов рублей). Банки в последнее время всё чаще предоставляют богатым людям подобные кредиты. Агентство сообщает, что российский бизнесмен отказался от комментариев.

Рыболовлев приобрёл пентхаус в 2011 году у банкира и бывшего исполнительного директора Citigroup Сэнди Вейла для своей дочери Екатерины. Он находится по адресу 15 Central Park West — в одном из самых престижных и дорогих жилых комплексов "Большого яблока".

Глава "Уралкалия" купил квартиру дочери за $88 млн

Российский предприниматель Дмитрий Рыболовлев приобрел самые дорогие апартаменты в центре Манхэттена в Нью-Йорке.

Отмечается, что там есть всё, что нужно для комфортного проживания. Общая площадь превышает 620 квадратных метров, в пентхаусе имеется терраса с панорамным видом и "убийственный" вид на Манхэттен.

Эксперты: Рыболовлев вдвое переплатил за квартиру

Продавцы элитной недвижимости в Америке, потрясенные покупкой российского олигарха, уверяют, что цену за его апартаменты существенно завысили.

При этом несколько лет после приобретения семья попыталась продать жильё, однако позже передумала и решила использовать его более выгодно.

Ранее Лайф сообщал, что в рейтинге богатейших россиян сменился лидер.

Выбор редакции

Васильев покинул пост вице-президента ФК "Монако"

14 февраля, 17:22

Красавица, которая украла внимание журналистов на инаугурации Лукашенко, оказалась успешной бизнесвумен

25 сентября, 10:15

В Киргизии протестующие выпустили из СИЗО ещё нескольких бывших чиновников

сегодня в 06:25

Сотрудников мэрии Новосибирска заподозрили в растрате свыше 200 млн рублей

сегодня в 06:26

Небензя назвал позором запрет выступления экс-главы ОЗХО в Совбезе ООН

сегодня в 06:04

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.