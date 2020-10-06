Российский миллиардер заложил купленный для дочери за $88 млн пентхаус в Нью-Йорке

Банк JPMorgan выдал российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву ипотеку на 42,5 миллиона долларов под пентхаус в Нью-Йорке. Это поможет бизнесмену выгоднее использовать недвижимость, приобретённую около девяти лет назад, передаёт Bloomberg.
С июня Рыболовлеву предоставлена дополнительная "опция", доступная только для богачей — сверхразмерная ипотека по ставке 2,9 процента с ежемесячным платежом около 177 тысяч долларов (порядка 14 миллионов рублей). Банки в последнее время всё чаще предоставляют богатым людям подобные кредиты. Агентство сообщает, что российский бизнесмен отказался от комментариев.
Рыболовлев приобрёл пентхаус в 2011 году у банкира и бывшего исполнительного директора Citigroup Сэнди Вейла для своей дочери Екатерины. Он находится по адресу 15 Central Park West — в одном из самых престижных и дорогих жилых комплексов "Большого яблока".
Глава "Уралкалия" купил квартиру дочери за $88 млнРоссийский предприниматель Дмитрий Рыболовлев приобрел самые дорогие апартаменты в центре Манхэттена в Нью-Йорке.
Отмечается, что там есть всё, что нужно для комфортного проживания. Общая площадь превышает 620 квадратных метров, в пентхаусе имеется терраса с панорамным видом и "убийственный" вид на Манхэттен.
Эксперты: Рыболовлев вдвое переплатил за квартируПродавцы элитной недвижимости в Америке, потрясенные покупкой российского олигарха, уверяют, что цену за его апартаменты существенно завысили.
При этом несколько лет после приобретения семья попыталась продать жильё, однако позже передумала и решила использовать его более выгодно.
Ранее Лайф сообщал, что в рейтинге богатейших россиян сменился лидер.
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