Небензя назвал позором запрет выступления экс-главы ОЗХО в Совбезе ООН

Постоянный представитель России в Совете безопасности ООН Василий Небензя раскритиковал действия западных коллег, запретивших выступить в Совбезе по теме сирийского химического досье первому главе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Жозе Бустани.

— То, что произошло сегодня, к сожалению, ещё одно печальное свидетельство того, что западные делегации боятся услышать неудобную для себя правду, — сказал Небензя, его слова опубликованы на сайте российского представительства.

Дипломат отметил, что подобными действиями страны хотят "заглушить объективные факты", разрушающие созданную ими картину "злодеяний" сирийского режима и "непогрешимости" ОЗХО.

Небензя назвал стыдом и позором произошедшее и уточнил, что сложившаяся ситуация "имеет мало общего с реальностью". Само голосование по поводу присутствия или отсутствия докладчика, предложенное председателем, он охарактеризовал "историческим решением".

Ранее Великобритания, Бельгия, Эстония, Франция, Германия и США воспротивились предложенному Россией выступлению Бустани в Совбезе из-за того, что он покинул организацию до момента, как она стала заниматься сирийским химическим досье. Он возглавлял ОЗХО с 1997 по 2002 год.