Скончался радиоведущий Рубен Акопян

Ушёл из жизни ведущий вечернего шоу "Однажды в городе" на "Радио 7 на семи холмах" Рубен Акопян. Об этом сообщает пресс-служба радиостанции.

— Коллектив "Радио 7" и "Европейской медиагруппы" выражает искренние соболезнования родным и близким Рубена. Это огромная потеря для всех нас, — говорится в сообщении.

Там также отметили, что Акопян посвятил 25 лет своей жизни прямому эфиру, из которых 11 отработал на "Радио 7", и всегда был "источником оптимизма, юмора и жизнелюбия".

Причина смерти радиоведущего не уточняется. Буквально четыре дня назад Акопян поделился со своими подписчиками в "Инстаграме" весёлой фотографией из студии, перед тем как выйти в эфир.

Ведущий родился в 1972 году в Армении. Он окончил Ереванский государственный университет с дипломом преподавателя русского языка и литературы.