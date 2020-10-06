Лайф узнал о владельце "гелендвагена", на котором звезда "Холостяка" насмерть сбила человека в Москве

"Мерседес-Гелендваген", на котором звезда шоу "Холостяк" Виктория Короткова насмерть сбила пешехода на Кутузовском проспекте, принадлежит бизнесмену Рагиму Шамшилову, владеющему сетью аптек. Об этом Лайфу сообщил источник. По некоторой информации, предприниматель является бойфрендом модели.
Напомним, ДТП произошло около 23:00 в районе съезда на Минскую улицу. Отмечается, что погибший переходил дорогу в неположенном месте и попал под колёса автомобиля Коротковой.
"Я счастлива". Финалистка "Холостяка" Короткова рассказала о жизни после проектаУчастница телепроекта отметила, что в настоящее время она не планирует выйти замуж, но считает, что "будет классно", если так случится.
При этом после столкновения с "гелендвагеном" пешехода отбросило на полосу встречного движения, где на него наехал "ягуар". В результате полученных травм мужчина скончался, а Короткову доставили в больницу с сотрясением головного мозга и ушибом обеих голеней. Личность погибшего также удалось установить.
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