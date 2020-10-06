Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Лайф узнал о владельце "гелендвагена", на котором звезда "Холостяка" насмерть сбила человека в Москве

Сама модель также пострадала в ДТП.

616

"Мерседес-Гелендваген", на котором звезда шоу "Холостяк" Виктория Короткова насмерть сбила пешехода на Кутузовском проспекте, принадлежит бизнесмену Рагиму Шамшилову, владеющему сетью аптек. Об этом Лайфу сообщил источник. По некоторой информации, предприниматель является бойфрендом модели.

Напомним, ДТП произошло около 23:00 в районе съезда на Минскую улицу. Отмечается, что погибший переходил дорогу в неположенном месте и попал под колёса автомобиля Коротковой.

"Я счастлива". Финалистка "Холостяка" Короткова рассказала о жизни после проекта

Участница телепроекта отметила, что в настоящее время она не планирует выйти замуж, но считает, что "будет классно", если так случится.

При этом после столкновения с "гелендвагеном" пешехода отбросило на полосу встречного движения, где на него наехал "ягуар". В результате полученных травм мужчина скончался, а Короткову доставили в больницу с сотрясением головного мозга и ушибом обеих голеней. Личность погибшего также удалось установить.

Выбор редакции

В Москве впервые с мая выявили свыше четырёх тысяч пациентов с коронавирусом за сутки

сегодня в 07:52

Потерпевшие всё же решили потребовать от Ефремова компенсацию. Своё желание они объяснили благородными мотивами

сегодня в 07:20

Учёные: После загрязнения Авачинской бухты погибли 95% обитателей морского дна

сегодня в 08:12

Число госпитализированных с линейки в Великих Луках школьников возросло до 14

сегодня в 07:37

Девушка-пастор бросила проповеди и ослушалась родителей ради своей мечты — стать стриптизёршей

сегодня в 07:50

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.