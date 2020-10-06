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Асад считает Эрдогана главным подстрекателем эскалации конфликта в Карабахе

Также, по мнению сирийского лидера, турецкий глава поддерживает террористов в Ливии и Сирии.

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Президент Сирии Башар Асад и президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ / Zuma

Президент Сирии Башар Асад выразил уверенность, что глава Турции Реджеп Эрдоган стал главным инициатором нового витка конфликта в Нагорном Карабахе.

Он поддерживает террористов в Ливии и Сирии, он же был и главным подстрекателем и инициатором конфликта в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, начавшегося недавно, — сказал Асад в интервью РИА &quot;Новости&quot;.

По словам сирийского президента, турецкий лидер начинает войны, чтобы отвлечь внимание турок от внутренних проблем после скандалов с якобы его связями с боевиками ИГИЛ*.

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По словам премьера Армении, они принимают наркотические вещества.

Конфликт тянется с 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооружённого противостояния в 1992–1994 годах Баку утратил контроль над регионом и семью районами, прилегающими к нему.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, Францией и США. Азербайджан настаивает на восстановлении своего контроля над территориями, Армения защищает интересы непризнанной республики.

27 сентября обстановка накалилась. Баку и Ереван возлагают ответственность за происходящее друг на друга. Есть жертвы среди мирных жителей.

Ситуация осложняется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО), есть сведения о переброске Анкарой боевиков из Сирии и Ливии в зону конфликта. В свою очередь, Армения входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает все стороны к сдержанности.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда

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