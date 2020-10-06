Асад считает Эрдогана главным подстрекателем эскалации конфликта в Карабахе

Президент Сирии Башар Асад выразил уверенность, что глава Турции Реджеп Эрдоган стал главным инициатором нового витка конфликта в Нагорном Карабахе.

— Он поддерживает террористов в Ливии и Сирии, он же был и главным подстрекателем и инициатором конфликта в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, начавшегося недавно, — сказал Асад в интервью РИА "Новости".

По словам сирийского президента, турецкий лидер начинает войны, чтобы отвлечь внимание турок от внутренних проблем после скандалов с якобы его связями с боевиками ИГИЛ*.

Конфликт тянется с 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооружённого противостояния в 1992–1994 годах Баку утратил контроль над регионом и семью районами, прилегающими к нему.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, Францией и США. Азербайджан настаивает на восстановлении своего контроля над территориями, Армения защищает интересы непризнанной республики.

27 сентября обстановка накалилась. Баку и Ереван возлагают ответственность за происходящее друг на друга. Есть жертвы среди мирных жителей.

Ситуация осложняется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО), есть сведения о переброске Анкарой боевиков из Сирии и Ливии в зону конфликта. В свою очередь, Армения входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает все стороны к сдержанности.