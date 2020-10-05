Киргизия качнулась. Эксперты назвали страны, в которых могут "сдетонировать" госперевороты

Вслед за беспорядками в Белоруссии, сражениями в Нагорном Карабахе и начинающимся Майданом в Киргизии может последовать Казахстан. Кроме них под ударом ещё часть республик Закавказья и Донбасс.

В столице Киргизии число пострадавших в результате столкновений с милицией выросло до 16 человек. Таков итог протестов, организованных сторонниками партий, которые после недавних выборов не прошли в парламент. Митингующие выдвинули ряд требований, главное из которых — отменить итоги выборов и провести повторное голосование в законодательное собрание страны. При попытке разгона митингов органами правопорядка начались стычки с применением резиновых пуль и водомётов. Как сообщают СМИ, участники протестов вооружены арматурой, палками, используются камни брусчатки.

Эксперты отмечают, что Киргизия становится плацдармом для следующего "майдана". Там могут быть использованы те же технологии, что мы наблюдали в Белоруссии.

— Достаточно вспомнить круиз госсекретаря США Майка Помпео в начале нынешнего года по странам постсоветского пространства. Он посетил тогда Украину, Белоруссию, Казахстан и ряд других республик, где сейчас уже идёт политическое обострение или только начинается, как в случае с Киргизией, — отметил в беседе с корреспондентом Лайфа профессор МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло. — Я думаю, что одновременное поджигание ситуации по периметру границ России может привести и к обострению конфликтов в Южной Осетии, Абхазии по грузинскому направлению.

По мнению профессора Манойло, Нагорный Карабах при доминирующем участии Турции — это лишь одна из точек внешней нестабильности у границ России, то же самое может случиться и в Донбассе, потому что "украинская сторона, участвующая в трёхсторонней группе, ведёт себя нагло и вызывающе и не настроена на разрешение противоречий".

— Информация о том, что после выборов начнутся протестные акции, финансируемые Западом, уже всплывала как в Киргизии, так и в России. Итоги выборов создают почву для нестабильности, так как победа провластных партий, связанных с действующим президентом, не устраивает ни оппозицию, ни внешние силы. Речь идёт о сильной зависимости республики от Китая, который рассматривает её как часть своей стратегии "Один пояс — один путь". Стабильная Киргизия — залог успеха Китая. А в рамках американско-китайской торговой (или холодной) войны ещё одному игроку — США — нужно вернуться к ситуации, когда в Киргизии стояла американская авиационная база, — считает военный аналитик и публицист Борис Рожин.

Фото © ТАСС / Сарылаев Абылай

Политолог Марат Баширов полагает, что обострение в Киргизии — явление общего характера, связанное с тем, что договорённости, достигнутые по факту обрушения СССР в 1990-х годах, постепенно теряют актуальность для новых политических элит республик.

— В Киргизии на прошедших выборах за голоса избирателей боролось 14 партий, из которых в финал прошли только четыре, при этом голосование состоялось с участием около половины от всех избирателей. Надо понимать, что протестующие — это представители тех сил, кто не преодолел барьер. Разумеется, они будут проявлять неудовольствие. Сейчас все азиатские республики пришли в движение. То, что происходит с Арменией и Азербайджаном, наглядно показывает нам, что договорённости, существовавшие после распада СССР, — вынужденные или добровольные — теперь пересматриваются, прошло слишком много времени, — говорит Баширов.

Дело в том, что многие лидеры бывших советских республик были ещё советскими управленцами либо успели получить опыт работы в этой сфере. Сейчас сменилось поколение и начинается кадровая ротация. При этом авторитарные режимы сохраняются, а те договорённости, которые цементировали старые элиты, уходят вместе с последними. В новых процессах принимают активное участие Запад и Китай. Сюда можно отнести и секретные военные договоры, и огромный экономический рост. Всё вместе "разрушает базис договорённостей, отчего ситуация пришла в движение", отметил политолог Баширов.

Фото © ТАСС / Сарылаев Абылай

По словам Андрея Манойло, после Киргизии волнения могут начаться в Казахстане, а затем и в Таджикистане. Напомним, 5 октября состоялся телефонный разговор Владимира Путина с его коллегой — главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. Они обсудили ситуацию в Афганистане, Карабахе и Белоруссии.

Марат Баширов полагает, что разговор президентов Путина и Рахмона касался не локальных вопросов, а контура безопасности в целом. Если говорить шире, то, например, производство наркотиков в Афганистане никуда не делось, а только выросло, поэтому связанные с этим проблемы тоже не исчезли.

Также Марат Баширов добавил, что в этом ключе можно рассматривать и Казахстан на предмет подобных беспорядков. Поскольку в республике много и государственной собственности, и частных компаний, которые не зависят от государства и при определённых обещаниях приватизации или иных переделов могут купиться на речи внешнеполитических игроков, чтобы устроить новое обострение.