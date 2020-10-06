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Число госпитализированных с линейки в Великих Луках школьников возросло до 14

Версия возможного наркотического воздействия исключена.

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Фото © Pixabay

Число школьников, госпитализированных с линейки в школе № 7 в Великих Луках, возросло до 14. Накануне вечером в районную больницу был доставлен ещё один учащийся с головокружением, потемнением в глазах и низким давлением, сообщил в "Инстаграме" губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

У каждого школьника взяты анализы для установления причины произошедшего. Есть несколько версий произошедшего. Все они детально отрабатываются специалистами, — написал глава региона.

По поручению Ведерникова была создана комиссия с участием контрольных органов. Результаты анализов позволили исключить версию с возможным наркотическим воздействием. Губернатор отметил, что картина случившегося прояснится, когда будут завершены остальные исследования.

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Трое школьников находятся в тяжёлом состоянии.

Ранее очевидец произошедшего рассказала Лайфу, что потерявшие сознание на линейке школьники во время госпитализации были бледные и не могли нормально ходить.

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