Потерпевшие всё же решили потребовать от Ефремова компенсацию. Своё желание они объяснили благородными мотивами

Трое потерпевших по уголовному делу Михаила Ефремова подали гражданские иски на три миллиона рублей, затребовав компенсацию морального вреда. Об этом Лайфу сообщил их адвокат Александр Добровинский.

По его словам, сегодня юристы направили возражение на апелляционную жалобу самого актёра.

— Мои доверители не хотели никаких компенсаций от виновника гибели Сергея Захарова, но сейчас они занимаются основанием фонда имени Сергея и поняли, что эти деньги могут помочь не только Михаилу Ефремову в смягчении наказания, но и в первую очередь таким же пострадавшим, как Захаровы, — пояснил адвокат.

Добровинский заверил, что три миллиона рублей, если будут выплачены в качестве возмещения морального ущерба, будут переведены на счёт благотворительного фонда.