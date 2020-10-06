Потерпевшие всё же решили потребовать от Ефремова компенсацию. Своё желание они объяснили благородными мотивами

Трое потерпевших по уголовному делу Михаила Ефремова подали гражданские иски на три миллиона рублей, затребовав компенсацию морального вреда. Об этом Лайфу сообщил их адвокат Александр Добровинский.
По его словам, сегодня юристы направили возражение на апелляционную жалобу самого актёра.
— Мои доверители не хотели никаких компенсаций от виновника гибели Сергея Захарова, но сейчас они занимаются основанием фонда имени Сергея и поняли, что эти деньги могут помочь не только Михаилу Ефремову в смягчении наказания, но и в первую очередь таким же пострадавшим, как Захаровы, — пояснил адвокат.
Добровинский заверил, что три миллиона рублей, если будут выплачены в качестве возмещения морального ущерба, будут переведены на счёт благотворительного фонда.
Ефремов полностью выплатил ущерб старшему сыну погибшего в ДТПОднако адвокат Захарова сообщил, что его клиент получил только часть денег.
Напомним, 8 сентября Михаила Ефремова признали виновным в ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима, а также обязали выплатить 800 тысяч рублей компенсации старшему сыну погибшего.
Участкового из Подмосковья уволили за поддельную справку по делу ЕфремоваПо словам адвоката, его могли просто "сделать крайним".
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