Спутника пропавшей в Крыму студентки задержали. Мужчина отказывается давать показания

Следователи в рамках расследования уголовного дела о безвестном исчезновении студентки из Севастополя Лилии Бирулиной задержали её спутника в качестве подозреваемого. Мужчина, с которым девушка каталась на катере 29 сентября, отказывается от дачи показаний, сообщили в региональном ГСУ СК РФ.

У следствия есть основания полагать, что на борту судна в отношении пропавшей было совершено преступление, отмечается в пресс-релизе ведомства. Правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения, к осмотру катера были привлечены эксперты в области судовождения. Параллельно продолжаются поиски Лилии.