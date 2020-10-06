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Спутника пропавшей в Крыму студентки задержали. Мужчина отказывается давать показания

Криминалисты и сотрудники МЧС продолжают поиски 20-летней девушки.

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Лилия Бирулина. Фото © Instagram / Анна Крушинская

Следователи в рамках расследования уголовного дела о безвестном исчезновении студентки из Севастополя Лилии Бирулиной задержали её спутника в качестве подозреваемого. Мужчина, с которым девушка каталась на катере 29 сентября, отказывается от дачи показаний, сообщили в региональном ГСУ СК РФ.

У следствия есть основания полагать, что на борту судна в отношении пропавшей было совершено преступление, отмечается в пресс-релизе ведомства. Правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения, к осмотру катера были привлечены эксперты в области судовождения. Параллельно продолжаются поиски Лилии.

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Бизнесмен утверждает, что Лилия утонула у него на глазах, а он вплавь добрался до берега, бросив судно.

Напомним, о пропаже Бирулиной сообщили её родные. Они заявили, что в конце сентября девушка отправилась на прогулку с бизнесменом из Москвы, после чего перестала выходить на связь.

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