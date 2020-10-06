ЦИК Киргизии признала недействительными итоги выборов в парламент

Центризбирком Киргизии признал итоги парламентских выборов, проведённых накануне, недействительными, пишет РИА "Новости" со ссылкой на одного из членов комиссии.

В законодательный орган, по предварительным данным этих выборов, проходили партии "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан", "Кыргызстан" и "Бутун Кыргызстан". Первые две являются проправительственными, остальные — центристскими. Прочие участвовавшие в выборах фракции не преодолели 7%-ный барьер.