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ЦИК Киргизии признала недействительными итоги выборов в парламент

Ранее лидирующая партия согласилась на повторное голосование.

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Фото © Pixabay

Центризбирком Киргизии признал итоги парламентских выборов, проведённых накануне, недействительными, пишет РИА "Новости" со ссылкой на одного из членов комиссии.

В законодательный орган, по предварительным данным этих выборов, проходили партии "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан", "Кыргызстан" и "Бутун Кыргызстан". Первые две являются проправительственными, остальные — центристскими. Прочие участвовавшие в выборах фракции не преодолели 7%-ный барьер.

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Напомним, после прошедших 4 октября парламентских выборов сторонники проигравших партий вышли на улицы столицы. Протестующие захватили здание парламента и сломали ворота СИЗО ГКНБ, выпустив экс-президента республики Алмазбека Атамбаева и ещё несколько бывших чиновников. В свою очередь, лидирующая партия согласилась на повторное голосование.

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