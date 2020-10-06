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СМИ: Бывшего сенатора Вячеслава Дерева задержали в Ставрополе

Экс-парламентарий проходит по делу о мошенничестве.

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Вячеслав Дерев. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

В Ставрополе задержали бывшего члена Совета Федерации Вячеслава Дерева, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дерева задержали в Ставрополе. Он подозревается по делу о мошенничестве в особо крупном размере, — рассказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.

Однако он отметил, что "срок давности по этому делу Дерева уже истёк", и напомнил, что экс-сенатор проходит свидетелем по делу бывшего парламентария от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова.

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Напомним, в марте 2018 года Дереву предъявили обвинение по статье "Мошенничество в особо крупном размере", его арестовали. Однако вину в преступлении экс-сенатор не признал, а 1 марта 2019 года суд освободил его из СИЗО, так как истёк предельный срок содержания под стражей. Уже весной этого года СК объявил о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего парламентария.

По данным следствия, с декабря 2006 года по октябрь 2010 года Дерев, будучи учредителем, акционером и руководителем ЗАО "Киево-Жураки АПК" и ООО "Меркурий", с помощью организованной группы похитил более 119 миллионов рублей из бюджета РФ путём незаконного возмещения НДС.

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