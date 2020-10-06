Продажу билетов в театры и музеи Москвы переведут в онлайн

Продажа билетов в театры, концертные залы, музеи и другие учреждения культуры, подведомственные Правительству Москвы, будет переведена исключительно в электронный вид. Обычные кассы прекратят свою работу. О новых мерах по противодействию коронавирусу рассказал мэр города Сергей Собянин.

— Это решение позволит контролировать максимальную заполняемость залов и соблюдение правил рассадки. Тем самым мы сможем избежать нарушений санитарного режима и, как следствие, вынужденной приостановки деятельности учреждений культуры, — отметил градоначальник.

Он добавил, что строгое выполнение требований по домашнему режиму школьников, пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями, переход на удалёнку, соблюдение масочного режима — всё это может приостановить нарастающую волну эпидемии.