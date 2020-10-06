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Продажу билетов в театры и музеи Москвы переведут в онлайн

Это позволит контролировать максимальную заполняемость залов и соблюдение правил рассадки.

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Фото © Pixabay

Продажа билетов в театры, концертные залы, музеи и другие учреждения культуры, подведомственные Правительству Москвы, будет переведена исключительно в электронный вид. Обычные кассы прекратят свою работу. О новых мерах по противодействию коронавирусу рассказал мэр города Сергей Собянин.

Это решение позволит контролировать максимальную заполняемость залов и соблюдение правил рассадки. Тем самым мы сможем избежать нарушений санитарного режима и, как следствие, вынужденной приостановки деятельности учреждений культуры, отметил градоначальник.

Российские театры призвали обеспечить антисептиком

Юрий Шварцкопф заявил о нехватке средств на закупку необходимого дезинфицирующего оборудования.

Он добавил, что строгое выполнение требований по домашнему режиму школьников, пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями, переход на удалёнку, соблюдение масочного режима — всё это может приостановить нарастающую волну эпидемии.

Напомним, сегодня в Москве впервые с мая за сутки выявили свыше четырёх тысяч пациентов с коронавирусом. Власти сообщают, что столица по заболеваемости CoViD-19 уже вышла к пиковым значениям середины весны. В связи с этим в городе приостановят действие социальных карт школьников, пожилых москвичей и людей, страдающих хроническими заболеваниями.

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