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Власти Москвы заявили об антирекордах по коронавирусу

За минувшие сутки в столице госпитализировали свыше тысячи пациентов с CoViD-19.

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Фото © EPA

Москва по заболеваемости коронавирусом уже вышла к пиковым значениям середины весны, сообщила вице-мэр Анастасия Ракова. Она указала, что сегодня в городе были зафиксированы "два негативных антирекорда".

Были выявлены четыре тысячи новых заболевших коронавирусом. И, что ещё более печально, за прошедшие сутки мы госпитализировали более одной тысячи человек с CoViD-19, — отметила заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития.

Ракова уточнила, что в медучреждения доставляют пациентов, которые находятся в тяжёлой или средней степени тяжести состоянии.

Таким образом, по сути, мы уже вышли к пиковым значениям середины весны, — сказала она.

За сутки в России выявили более 11 тысяч новых случаев коронавируса

При этом с начала эпидемии болезнь побороло уже 988 576 человек.

Вице-мэр подчеркнула, что горожане на фоне резко негативной тенденции должны быть собраннее. Необходимо ответственнее относиться к правилам безопасности. В частности, людям из группы риска — пенсионерам, беременным, с хроническими заболеваниями — следует оставаться дома. Остальные москвичи должны носить маски, избегать мест скопления людей и по возможности ограничить контакты, заявила Ракова.

Напомним, за прошедшие сутки в Москве впервые с мая выявили свыше четырёх тысяч пациентов с коронавирусом. Общее число пациентов с CoViD-19 в столице достигло 311 559.

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