Лайф проследил маршрут звезды "Холостяка" до смертельного ДТП на Кутузовском проспекте — видео

Видео © LIFE
Звезда "Холостяка" Виктория Короткова, ставшая участницей смертельного ДТП в Москве, не нарушала правил, двигаясь по Кутузовскому проспекту. Это отчётливо видно на кадрах, попавших в распоряжение Лайфа.
Модель двигается в левом ряду с примерно такой же скоростью, что и остальные участники дорожного движения. Однако в определённый момент автомобиль Коротковой оказывается на встречной полосе, где и происходит ДТП. Возможно, девушка пыталась избежать столкновения с пешеходом, но у неё этого не вышло.
На камеру попало смертельное ДТП в Москве, где звезда "Холостяка" сбила пешеходаПо предварительным данным, на момент аварии девушка была трезвой. Однако в этом году она 28 раз привлекалась к административной ответственности.
Напомним, ДТП произошло около 23:00 в районе съезда на Минскую улицу. Отмечается, что погибший переходил дорогу в неположенном месте и попал под колёса автомобиля Коротковой.
Лента новостей
Избили гендиректора, подожгли фабрику и разграбили склад. В Киргизии протестующие захватили золотые месторождения — видео
сегодня в 11:09
Жители Камчатки продолжают жаловаться на плохое самочувствие на фоне экологической катастрофы
сегодня в 10:56
Путин поздравил коллектив "Газпром нефти" с 25-летием компании
сегодня в 10:49
Комментариев: 0