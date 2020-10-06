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Лайф проследил маршрут звезды "Холостяка" до смертельного ДТП на Кутузовском проспекте — видео

На кадрах видно, что модель едет примерно с той же скоростью, что и остальные участники движения.

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Видео © LIFE

Звезда "Холостяка" Виктория Короткова, ставшая участницей смертельного ДТП в Москве, не нарушала правил, двигаясь по Кутузовскому проспекту. Это отчётливо видно на кадрах, попавших в распоряжение Лайфа.

Модель двигается в левом ряду с примерно такой же скоростью, что и остальные участники дорожного движения. Однако в определённый момент автомобиль Коротковой оказывается на встречной полосе, где и происходит ДТП. Возможно, девушка пыталась избежать столкновения с пешеходом, но у неё этого не вышло.

На камеру попало смертельное ДТП в Москве, где звезда "Холостяка" сбила пешехода

По предварительным данным, на момент аварии девушка была трезвой. Однако в этом году она 28 раз привлекалась к административной ответственности.

Напомним, ДТП произошло около 23:00 в районе съезда на Минскую улицу. Отмечается, что погибший переходил дорогу в неположенном месте и попал под колёса автомобиля Коротковой.

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