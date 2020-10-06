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На камеру попало смертельное ДТП в Москве, где звезда "Холостяка" сбила пешехода

По предварительным данным, на момент аварии девушка была трезвой. Однако в этом году она 28 раз привлекалась к административной ответственности.

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Гиф © Telegram / 112, Instagram / korotkova_viktoriya

Трагедия разыгралась на Кутузовском проспекте. Пешеход погиб, когда переходил дорогу в неположенном месте и попал под колёса "гелендвагена", за рулём которого находилась модель и финалистка шоу "Холостяк" Виктория Короткова. Страшный момент попал на камеру. На кадрах видно, как девушке наконец удаётся затормозить, она выходит из машины и начинает её осматривать.

Видео © Telegram / 112

После аварии звезда "Холостяка" оказалась в больнице, откуда уехала в сопровождении полиции. У Виктории диагностировали сотрясение мозга и ушиб коленей — из-за сработавших подушек безопасности, пишет телеграм-канал "Комсомольская правда". Также девушке потребовались сильные успокоительные. После того как модель осознала, что произошло, у неё случилась истерика. А потом она якобы впала в ступор и не смогла ответить на вопросы сотрудников ДПС.

Фото © Instagram / korotkova_viktoriya

Фото © Instagram / korotkova_viktoriya

Как стало известно Лайфу, владельцем рокового "гелендвагена" является бизнесмен Рагим Шамшилов, которому приписывают роман с Коротковой. При этом у мужчины есть жена и дети — фото с семьёй он размещает в соцсетях, отмечает телеграм-канал "Медиакиллер".

Фото © Instagram / korotkova_viktoriya

Фото © Instagram / korotkova_viktoriya

Виктория Короткова прославилась после участия в "Холостяке", где боролась за сердце Егора Крида, но в финале уступила Дарье Клюкиной. Отмечается, что на шоу девушка пришла, ещё не оформив развод.

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Досадное ДТП произошло на проспекте Ленина.

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