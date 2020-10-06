На камеру попало смертельное ДТП в Москве, где звезда "Холостяка" сбила пешехода

Трагедия разыгралась на Кутузовском проспекте. Пешеход погиб, когда переходил дорогу в неположенном месте и попал под колёса "гелендвагена", за рулём которого находилась модель и финалистка шоу "Холостяк" Виктория Короткова. Страшный момент попал на камеру. На кадрах видно, как девушке наконец удаётся затормозить, она выходит из машины и начинает её осматривать.

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После аварии звезда "Холостяка" оказалась в больнице, откуда уехала в сопровождении полиции. У Виктории диагностировали сотрясение мозга и ушиб коленей — из-за сработавших подушек безопасности, пишет телеграм-канал "Комсомольская правда". Также девушке потребовались сильные успокоительные. После того как модель осознала, что произошло, у неё случилась истерика. А потом она якобы впала в ступор и не смогла ответить на вопросы сотрудников ДПС.

Фото © Instagram / korotkova_viktoriya

Как стало известно Лайфу, владельцем рокового "гелендвагена" является бизнесмен Рагим Шамшилов, которому приписывают роман с Коротковой. При этом у мужчины есть жена и дети — фото с семьёй он размещает в соцсетях, отмечает телеграм-канал "Медиакиллер".

Фото © Instagram / korotkova_viktoriya