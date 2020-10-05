Герой "Спартака" теперь в "Локо"? Кто заменит Миранчука в Черкизове

Московский "Локомотив" уже традиционно угодил в сумасшедшую группу в Лиге чемпионов с "Баварией", "Атлетико" и "Ред Буллом". Чтобы бороться с такими соперниками, очевидно, необходимы качественные усиления, а пока все трансферы железнодорожников ограничивались отъездом Миранчука в Италию и прибытием Виталия Лисаковича из Белоруссии. Однако новые планы Василия Кикнадзе гораздо масштабнее. Если "Локомотиву" удастся осуществить хотя бы часть планируемых переходов, это уже будет мощнейшее усиление, после которого фанаты, возможно, простят опального босса клуба.

Зе Луиш — любимчик фанатов "Спартака"

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После неудачи с Марио Манджукичем "Локомотив" продолжил искать звёздного форварда. При всём уважении белорус Виталий Лисакович, даже несмотря на гол в ворота "Химок", на эту роль не очень подходит. А вот бывший нападающий "Спартака" Зе Луиш — очень даже. Футболист сборной Кабо-Верде, получивший в России прозвище Бонифаций, очень скоро может вернуться в столицу, и это будет мощная сделка для всех сторон.

Чуть больше года назад Зе Луиш уехал из "Спартака" в "Порту", когда у красно-белых началась масштабная перестройка. Переход воспринимался как игра на повышение. Нападающий забил за португальский клуб 10 голов в 31 матче прошлого сезона, однако в этом пока не выходил на поле. Последний раз он забивал практически год назад — в декабре, а с тех пор — только травмы и скамейка запасных. Однако, даже несмотря на эти обстоятельства, Зе — всё ещё топовое усиление для "Локомотива" и всей Российской премьер-лиги.

Он, может, и не самый забивной, но очень полезный форвард: много бьёт, чем создаёт опасность у чужих ворот, и прекрасно выступает в любых единоборствах — как в игре корпусом, так и на втором этаже. "Локо" готов вывалить за Зе Луиша около пяти миллионов евро и даже расстаться с автором золотого гола сезона-2018 Эдером. Трансфер хорош для всех сторон, кроме одной: спартаковские фанаты явно со слезами на глазах будут наблюдать за одним из творцов чемпионства 2017 года в красно-зелёных цветах.

Далер Кузяев — фаворит Андрея Аршавина

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История Кузяева — пожалуй, самая загадочная сага этого межсезонья. Игрок сборной не стал мириться со статусом футболиста ротации в "Зените" и твёрдо решил уехать в Европу. По крайней мере, так казалось ещё в мае. Назывались самые разные клубы — от "Марселя", "Валенсии" и "Хоффенхайма" до "Алавеса", "Ренна" и "Бешикташа". Но что в итоге? Судя по всему, "Локомотив".

Кузяев уже пару месяцев как находится в подвешенном состоянии и без игровой практики. Однако при этом получает вызов в сборную — Черчесов в его мастерстве не сомневается. Как и Андрей Аршавин, который с недавних пор отвечает в "Зените" за селекцию.

Далер, слушай, не совершай ошибку Андрей Аршавин

Если переход всё же состоится, "Локомотив" получил проверенного бойца в центр поля, а сам Далер — гарантированное место на поле и большую зарплату. Не Европа, конечно, но в 2020 году туда, в принципе, проблематично попасть.

Жерар Деулофеу — воспитанник "Барселоны"

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Ещё один переход, способный разом затмить все выходки нового руководства "Локомотива", — это трансфер Жерара Деулофеу. Воспитанник "Барселоны" — один из тех парней, которые не справились со званием "нового Месси", однако Жерар, несмотря на это, до сих пор остаётся востребованным в Европе. Он был основным в "Эвертоне", помогал "Милану", пробовал себя в "Севилье" и даже возвращался в "Барсу", а сейчас нашёл себя в "Уотфорде". При этом мощном послужном списке Деулофеу всего 26 лет.

Каталонский вингер — очень техничный и невероятно быстрый игрок, способный восполнить запасы креатива в атаке "Локомотива", которые заметно иссякли после отъезда Алексея Миранчука в "Аталанту". Агент игрока совершенно серьёзно говорит о скором переходе футболиста в "Локомотив". Дело в том, что клуб Деулофеу вылетел из Английской премьер-лиги, а в составе железнодорожников у Жерара была бы возможность показать себя в Лиге чемпионов, тем более что соперники ожидаются самые серьёзные, а значит, и внимание к матчам будет на высочайшем уровне.