ЦСКА разобрался с "Динамо" и упрочил своё лидерство в КХЛ

Голами в составе армейской команды отметились защитник Михаил Науменков, распечатавший ворота динамовцев на шестой минуте второго периода, а также нападающий Николай Голдобин, в заключительном отрезке игры установивший окончательный счёт.

#МосковскоеДерби – самое время, чтобы прервать безголевую серию, длящуюся 1.5 года. Первый гол Михаила Науменкова с апреля 2019! pic.twitter.com/Kiezu4CM3w

Для подопечных Игоря Никитина эта победа стала шестой кряду в текущем регулярном чемпионате. Всего армейцы провели 13 игр, в которых одержали 11 побед и потерпели два поражения. В активе бело-голубых также 13 сыгранных матчей — семь побед и шесть поражений.