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ЦСКА разобрался с "Динамо" и упрочил своё лидерство в КХЛ

Армейцы одержали шестую победу подряд.

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Фото © Twitter / ХК ЦСКА

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский ЦСКА на домашнем льду нанёс поражение столичному "Динамо" — 2:0.

Голами в составе армейской команды отметились защитник Михаил Науменков, распечатавший ворота динамовцев на шестой минуте второго периода, а также нападающий Николай Голдобин, в заключительном отрезке игры установивший окончательный счёт.

Для подопечных Игоря Никитина эта победа стала шестой кряду в текущем регулярном чемпионате. Всего армейцы провели 13 игр, в которых одержали 11 побед и потерпели два поражения. В активе бело-голубых также 13 сыгранных матчей — семь побед и шесть поражений.

Общая турнирная таблица КХЛ

Фото: скриншот КХЛ

Фото: скриншот КХЛ

Регулярный чемпионат КХЛ

  • ЦСКА — "Динамо" (М) — 2:0 (0:0; 1:0; 1:0)
  • "Йокерит" — "Спартак" — 7:1 (2:0; 2:0; 3:1)
  • "Витязь" — "Локомотив" — 0:5 (0:2; 0:0; 0:3)

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