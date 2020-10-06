Выиграла Олимпиаду в 16, а потом пристрастилась к алкоголю. Фигуристка из Украины срывается на российских чемпионках

То, что происходит в российском фигурном катании, не комментирует, кажется, только ленивый. Все вокруг обсуждают будущее Алины Загитовой, возвращение Евгении Медведевой, переходы Александры Трусовой и Алёны Косторной и, конечно, войну Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе. На фоне этих событий, да ещё и суровой реальности 2020 года как-то подзабылась самая обсуждаемая тема прошлого сезона — возрастной ценз в женском фигурном катании.

Для того, чтобы снова об этом вспомнить, появился повод: на контрольные прокаты сборной России внезапно допустили 14-летнюю юниорку Камилу Валиеву, которую уже сейчас коронуют как будущую олимпийскую чемпионку. Однако юная фигуристка показала неидеальный прокат и внезапно попала под огонь критики забытой легенды: украинка Оксана Баюл, выигравшая Олимпиаду-1994 в 16 лет, разразилась неожиданным комментарием о технике Валиевой.

Вы не можете так прыгнуть четверной тулуп. Она, по-видимому, применила технику тройного акселя. Именно поэтому, когда они вырастут на шесть дюймов, прыжки не будут получаться. Не хватает силы и правильной техники. Просто так грустно видеть малышей, думающих, что прыжки — это фигурное катание. От таких падений в 35 лет вам нужен новый комплект бёдер Оксана Баюл Олимпийская чемпионка 1994 года

Риторика Баюл откровенно не понравилась публике: дескать, кто она такая, откуда появилась и с чего вдруг вообще стала вещать. Это разозлило олимпийскую чемпионку ещё больше: она считает, что как никто другой имеет право на мнение, потому что прошла путь спортсмена, и он оставил тяжёлый отпечаток на её судьбе.

— Это женское фигурное катание, и вы лицемеры, пытающиеся критиковать меня, в то время как сами явно поддерживаете "детей" — молодых девочек, которые издеваются над своим телом ради вашего удовольствия с помощью варварской системы подсчёта очков, используемой организацией, которая не платит этим детям и не покрывает расходы на замену бедра и операции на позвоночник, не оплачивает страдания, которые их молодые, неразвитые тела испытывают от воздействия неправильной техники четверных прыжков — элементов чрезмерных и жестоких для того, чтобы требовать их исполнения, — негодует Баюл.

— Я начинала как ребёнок-звезда, и НИКТО НИКОГДА не вступался за меня, так что ПОЗОР ВАМ ВСЕМ, кто пытается заглушить мой голос и исказить мои слова. Я не буду молчать! Я родом из советской технической системы, меня учил лучший тренер по технике — Валентин Николаев… Если кто-то имеет право говорить, кто-то, кто катался по всему миру, то это я, и это моя правда.

Слова Баюл пропитаны болезненными воспоминаниями о собственной спортивной карьере. Она была просто винтиком в советской системе, в лучшем случае входила в десятку сильнейших в СССР, однако после распада Союза внезапно для себя стала лидером сборной Украины в 14 лет.

К тому моменту Оксана уже осталась круглой сиротой: отец исчез из её жизни, когда ей едва исполнилось два года, а мама скончалась от рака, когда дочери было 13. Впереди юную фигуристку ждала полная неизвестность.

К счастью для маленькой Оксаны, её забрала к себе тренер Галина Змиевская, которая поселила девочку у себя дома и тренировала её на катке. Баюл старалась отплатить как могла: в 15 лет, в своём первом взрослом сезоне, она выиграла этап серии Гран-при, чемпионат Украины, а затем и вовсе стала чемпионкой мира. Это был стремительнейший взлёт, которого мало кто мог ожидать.

Но главная победа Баюл была впереди. На Олимпийских играх 1994 года в Лиллехаммере все ставили на американку Нэнси Керриган, ту самую, которой Тоня Хардинг с помощью своего мужа чуть не сломала ногу на чемпионате США. Однако победу сенсационно одержала 16-летняя девчонка с Украины, принеся своей стране первую (и на следующие 20 лет единственную) золотую медаль Олимпиады.

После проката произвольной программы Баюл рыдала без остановки, а Змиевская повторяла только одну фразу: "Главное, что ты выдержала". Только они вдвоём понимали, насколько тяжело Оксане дался путь к этой победе.

После победы Алины Загитовой в Пхёнчхане многие сравнивали её с Баюл. Оксана отвечала: да, истории похожи, но вот только я в тот момент уже была чемпионкой мира. Именно этого титула не хватало Загитовой для полной коллекции, и именно после его завоевания она со спокойной душой отправилась кататься в шоу и работать на ТВ. А вот Баюл уже сразу после Олимпиады решила, что со спортом можно завязывать. История её стремительного взлёта (вся карьера уместилась всего в два сезона) очень тронула весь мира, и Оксана решила ловить славу за хвост: завершила карьеру и уехала в США выступать в шоу.

Рано оставшись без родителей, Баюл ещё в детстве пустилась во все тяжкие: прогуливала уроки, курила, пробовала алкоголь и наркотики. А оказавшись в Штатах на пике славы, начала пить много и регулярно. В январе 1997 года 19-летняя Оксана села за руль пьяной, и её Mercedes влетел в дерево. Фигуристка не сильно пострадала, но последствия всё равно были серьёзными: у неё отобрали права, отправили на исправительные работы и принудительное лечение от алкоголизма.

— Я там умру? — спрашивала фигуристка у психолога по пути в клинику. — Умрёшь, если туда не поедешь.

Смена разгульного образа жизни на заключение в клинике переключила тумблер в голове Баюл. Она осознала, что творит с жизнью что-то не то, и попыталась всё изменить.

Когда врачи рекомендовали мне лечение в клинике, поняла, что стала алкоголиком. В больнице полностью осознала, какая это беда. Лечению эта болезнь не поддаётся. Не помогут ни таблетки, ни уколы. Единственный выход — просто не пить. Вообще не прикасаться к бутылке Оксана Баюл

Баюл бросила пить и даже попыталась вернуться в спорт, но тут сказались ошибки молодости: она слишком много каталась в шоу, чтобы восстановить лицензию, — путь на каток был закрыт. В 2010 году Оксана вышла замуж за продюсера Карло Фарина, а спустя пять лет родила дочку. Брак с Фарина не только помог Баюл обрести душевный покой, но и вскрыть некоторые подробности её финансовых дел. По словам фигуристки, когда супруг стал спрашивать о карьере в шоу, вскрылась страшная правда: тренеры украинки тайком присваивали её деньги, отдавая самой спортсменке лишь малую часть реальных доходов. Баюл забросала бывших членов своей команды исками в общей сложности на 50 миллионов долларов, однако все они были отклонены.