Выиграла Олимпиаду в 16, а потом пристрастилась к алкоголю. Фигуристка из Украины срывается на российских чемпионках

То, что происходит в российском фигурном катании, не комментирует, кажется, только ленивый. Все вокруг обсуждают будущее Алины Загитовой, возвращение Евгении Медведевой, переходы Александры Трусовой и Алёны Косторной и, конечно, войну Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе. На фоне этих событий, да ещё и суровой реальности 2020 года как-то подзабылась самая обсуждаемая тема прошлого сезона — возрастной ценз в женском фигурном катании.
Для того, чтобы снова об этом вспомнить, появился повод: на контрольные прокаты сборной России внезапно допустили 14-летнюю юниорку Камилу Валиеву, которую уже сейчас коронуют как будущую олимпийскую чемпионку. Однако юная фигуристка показала неидеальный прокат и внезапно попала под огонь критики забытой легенды: украинка Оксана Баюл, выигравшая Олимпиаду-1994 в 16 лет, разразилась неожиданным комментарием о технике Валиевой.
Вы не можете так прыгнуть четверной тулуп. Она, по-видимому, применила технику тройного акселя. Именно поэтому, когда они вырастут на шесть дюймов, прыжки не будут получаться. Не хватает силы и правильной техники. Просто так грустно видеть малышей, думающих, что прыжки — это фигурное катание. От таких падений в 35 лет вам нужен новый комплект бёдер
Риторика Баюл откровенно не понравилась публике: дескать, кто она такая, откуда появилась и с чего вдруг вообще стала вещать. Это разозлило олимпийскую чемпионку ещё больше: она считает, что как никто другой имеет право на мнение, потому что прошла путь спортсмена, и он оставил тяжёлый отпечаток на её судьбе.
— Это женское фигурное катание, и вы лицемеры, пытающиеся критиковать меня, в то время как сами явно поддерживаете "детей" — молодых девочек, которые издеваются над своим телом ради вашего удовольствия с помощью варварской системы подсчёта очков, используемой организацией, которая не платит этим детям и не покрывает расходы на замену бедра и операции на позвоночник, не оплачивает страдания, которые их молодые, неразвитые тела испытывают от воздействия неправильной техники четверных прыжков — элементов чрезмерных и жестоких для того, чтобы требовать их исполнения, — негодует Баюл.
— Я начинала как ребёнок-звезда, и НИКТО НИКОГДА не вступался за меня, так что ПОЗОР ВАМ ВСЕМ, кто пытается заглушить мой голос и исказить мои слова. Я не буду молчать! Я родом из советской технической системы, меня учил лучший тренер по технике — Валентин Николаев… Если кто-то имеет право говорить, кто-то, кто катался по всему миру, то это я, и это моя правда.
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@isufigureskating @olympics Great comments and conversation from my followers! Many of you have opened up an even bigger can of conversation. Bravo! You have proven not only one but two of my points! it is ladies figure skating, you are hypocrites trying to criticize me when you clearly are supporting “child” skaters / young girls abusing their bodies for your enjoyment with a barbaric scoring system used by a union that does not pay these children nor cover the cost of their hip replacements and spine surgeries and suffering when their young undeveloped bodies are sustaining impact from using improper techniques for a quad which is an excessive and downright abusive element to demand! Any skater who puts them self out there is being judged that is why it is called sport and competition. I am not judging but concerned for the overall health and well-being of especially young female skaters who are so naive to what they are being forced to do without having wisdom and life experiences. A flutz is not a lutz and a lutz is not a flutz and a flip is not a lutz. #Fact I unlike most am concerned for their health and I unlike most have actually been in their skates and have the actual physical experiences and accolades to be in a position to comment. 🎤 I actually started as a child star and NO ONE EVER stood up for me so SHAME ON ALL OF YOU who are trying to shut my voice down and twist my words. I will not be silent! I come from and was taught the Soviet technical training from the best technical coach Valentine Nikolaev...if anyone is qualified to speak and has skated globally to have balanced perspectives it is me and that is my truth. I am blessed and strong and sober and supported and loved and global...words can’t hurt me anymore and if you can’t handle and respect my message then unfollow and flock off. 🦢⛸🥇💪🏻
Слова Баюл пропитаны болезненными воспоминаниями о собственной спортивной карьере. Она была просто винтиком в советской системе, в лучшем случае входила в десятку сильнейших в СССР, однако после распада Союза внезапно для себя стала лидером сборной Украины в 14 лет.
К тому моменту Оксана уже осталась круглой сиротой: отец исчез из её жизни, когда ей едва исполнилось два года, а мама скончалась от рака, когда дочери было 13. Впереди юную фигуристку ждала полная неизвестность.
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К счастью для маленькой Оксаны, её забрала к себе тренер Галина Змиевская, которая поселила девочку у себя дома и тренировала её на катке. Баюл старалась отплатить как могла: в 15 лет, в своём первом взрослом сезоне, она выиграла этап серии Гран-при, чемпионат Украины, а затем и вовсе стала чемпионкой мира. Это был стремительнейший взлёт, которого мало кто мог ожидать.
Но главная победа Баюл была впереди. На Олимпийских играх 1994 года в Лиллехаммере все ставили на американку Нэнси Керриган, ту самую, которой Тоня Хардинг с помощью своего мужа чуть не сломала ногу на чемпионате США. Однако победу сенсационно одержала 16-летняя девчонка с Украины, принеся своей стране первую (и на следующие 20 лет единственную) золотую медаль Олимпиады.
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После проката произвольной программы Баюл рыдала без остановки, а Змиевская повторяла только одну фразу: "Главное, что ты выдержала". Только они вдвоём понимали, насколько тяжело Оксане дался путь к этой победе.
После победы Алины Загитовой в Пхёнчхане многие сравнивали её с Баюл. Оксана отвечала: да, истории похожи, но вот только я в тот момент уже была чемпионкой мира. Именно этого титула не хватало Загитовой для полной коллекции, и именно после его завоевания она со спокойной душой отправилась кататься в шоу и работать на ТВ. А вот Баюл уже сразу после Олимпиады решила, что со спортом можно завязывать. История её стремительного взлёта (вся карьера уместилась всего в два сезона) очень тронула весь мира, и Оксана решила ловить славу за хвост: завершила карьеру и уехала в США выступать в шоу.
Рано оставшись без родителей, Баюл ещё в детстве пустилась во все тяжкие: прогуливала уроки, курила, пробовала алкоголь и наркотики. А оказавшись в Штатах на пике славы, начала пить много и регулярно. В январе 1997 года 19-летняя Оксана села за руль пьяной, и её Mercedes влетел в дерево. Фигуристка не сильно пострадала, но последствия всё равно были серьёзными: у неё отобрали права, отправили на исправительные работы и принудительное лечение от алкоголизма.
— Я там умру? — спрашивала фигуристка у психолога по пути в клинику.
— Умрёшь, если туда не поедешь.
Смена разгульного образа жизни на заключение в клинике переключила тумблер в голове Баюл. Она осознала, что творит с жизнью что-то не то, и попыталась всё изменить.
Когда врачи рекомендовали мне лечение в клинике, поняла, что стала алкоголиком. В больнице полностью осознала, какая это беда. Лечению эта болезнь не поддаётся. Не помогут ни таблетки, ни уколы. Единственный выход — просто не пить. Вообще не прикасаться к бутылке
Баюл бросила пить и даже попыталась вернуться в спорт, но тут сказались ошибки молодости: она слишком много каталась в шоу, чтобы восстановить лицензию, — путь на каток был закрыт. В 2010 году Оксана вышла замуж за продюсера Карло Фарина, а спустя пять лет родила дочку. Брак с Фарина не только помог Баюл обрести душевный покой, но и вскрыть некоторые подробности её финансовых дел. По словам фигуристки, когда супруг стал спрашивать о карьере в шоу, вскрылась страшная правда: тренеры украинки тайком присваивали её деньги, отдавая самой спортсменке лишь малую часть реальных доходов. Баюл забросала бывших членов своей команды исками в общей сложности на 50 миллионов долларов, однако все они были отклонены.
Сейчас Баюл — успешный дизайнер, она пишет автобиографию и однажды планирует вернуться на Украину из Лас-Вегаса, где на данный момент живёт с семьёй. Долгое время Оксана не давала никаких интервью, потому что не хотела ворошить тяжёлое прошлое. Однако сейчас она заговорила сама. И, судя по её комментариям, та боль, которая стала обратной стороной славы, до сих пор не утихла.
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