Россиян могут начать лечить от коронавируса как Трампа — специальным "коктейлем"

В России есть часть препаратов, которыми лечат заразившегося коронавирусом президента США Дональда Трампа, а также имеются необходимые технологические возможности для производства более сложного средства, заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в беседе с РИА "Новости".

Она отметила, что коктейль из противовирусных антител, который дали американскому лидеру после начала лечения, находится в стадии клинических испытаний. В такую смесь входят два моноклональных антитела, сделанных в пробирке на базе клеток мышей, они реагируют с антигенами SARS-CoV-2 и нейтрализуют его. Баранова подчеркнула, что такие препараты безопасны и, скорее всего, эффективны, однако говорить об этом пока рано, поскольку предварительные данные были опубликованы всего неделю назад.

Такой коктейль является очень дорогим лекарством, ведь для производства даже самых простых моноклональных антител нужны специальные гибридные клеточные линии, пояснила эксперт. Она также отметила, что снизить стоимость можно, если запускать сразу масштабное производство, а предельно низкой цены такой препарат может достигнуть лет через десять, но всё равно не будет дешёвым. Кроме того, как добавила Баранова, технология производства "коктейля" ещё более продвинутая: используются не простые гибридомные клетки, а полученные от специальных мышей, иммунная система которых генетически изменена так, чтобы полностью быть совместимой с человеческой.

— Продукты, полученные с помощью этой технологии, стоят заоблачно, отчасти из-за патентных прав, отчасти из-за сложности получения. В принципе, таким же способом можно лечить людей в России. У нас есть технологии, которые позволяют это делать. Такой препарат будет неидентичным, но похожим, и может быть зарегистрирован без проблем с нарушением прав интеллектуальной собственности, — отметила эксперт.

Она также напомнила, что Трампа лечили с начала обнаружения заболевания. О болезни президента сообщили в пятницу, и на этот момент он уже употреблял витамины C, D, цинк, аспирин и фамотидин. Говоря о последнем из перечисленных препаратов, Баранова отметила, что официальных рекомендаций по нему как антикоронавирусному агенту нет, это антигистаминное лекарство, поэтому логично, что оно ограничивает воспаление и при CoViD-19.

По словам профессора, Трамп также получил ремдесивир — в России есть генерик этого препарата и скоро он будет доступен. Баранова предположила, что американского лидера положили в госпиталь не из-за сложности течения болезни, а чтобы сделать инъекцию антител и других внутривенных препаратов под присмотром врачей. Кроме того, как заявили медики, американскому лидеру начали курс стероидов. Эксперт подчеркнула, что с помощью таких веществ действительно можно улучшить самочувствие, но благоприятно они сказываются только в краткосрочном периоде применения.