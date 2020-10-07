В Москве коронавирус подтвердился ещё у 3229 человек

В Москве за прошедшие сутки коронавирус подтвердился ещё у 3229 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. Общее количество пациентов с CoViD-19, выявленных за всё время, увеличилось до 314 788.

При этом за прошедшие 24 часа полностью выздоровел после прохождения лечения 1261 человек, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Таким образом, за весь период побороть болезнь удалось 256 362 пациентам.

В Москве за всё время зарегистрировано 5442 летальных исхода болезни, из которых 41 — за прошедшие сутки.

Есть несколько причин роста числа выявляемых случаев CoViD-19. На это в том числе влияет широкое тестирование на заболевание, в результате чего выявляются бессимптомные больные. Так, ежедневно в Москве проводят свыше 70 тысяч анализов на коронавирус. Также увеличение количества пациентов связывают с сезонным (осенним) ростом числа людей с вирусными заболеваниями, что характерно не только для России.