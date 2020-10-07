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В Москве коронавирус подтвердился ещё у 3229 человек

За этот же период полностью побороть болезнь в столице удалось 1262 пациентам.

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Фото © Pixabay

В Москве за прошедшие сутки коронавирус подтвердился ещё у 3229 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. Общее количество пациентов с CoViD-19, выявленных за всё время, увеличилось до 314 788.

При этом за прошедшие 24 часа полностью выздоровел после прохождения лечения 1261 человек, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Таким образом, за весь период побороть болезнь удалось 256 362 пациентам.

В Москве за всё время зарегистрировано 5442 летальных исхода болезни, из которых 41 — за прошедшие сутки.

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Он также рассказал, распространяются ли новые предписания на уже переболевших москвичей.

Есть несколько причин роста числа выявляемых случаев CoViD-19. На это в том числе влияет широкое тестирование на заболевание, в результате чего выявляются бессимптомные больные. Так, ежедневно в Москве проводят свыше 70 тысяч анализов на коронавирус. Также увеличение количества пациентов связывают с сезонным (осенним) ростом числа людей с вирусными заболеваниями, что характерно не только для России.

Кроме того, не все москвичи соблюдают масочный режим и социальную дистанцию, что также существенно повлияло на рост числа заболевших.

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