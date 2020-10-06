В Москве назвали причину роста числа заболевших коронавирусом

Несоблюдение москвичами масочного режима и социальной дистанции существенно повлияло на рост числа заболевших CoViD-19. Такое мнение в эфире телеканала "Россия 1" высказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Кроме того, одной из причин мог стать тот факт, что столичные жители в начале осени активно вернулись в город после сезона отпусков и длительного периода изоляции.