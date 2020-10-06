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В Москве назвали причину роста числа заболевших коронавирусом

Поспособствовать этому также могло возвращение жителей столицы в город после отпусков.

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Фото © ТАСС / Александр Щербак

Несоблюдение москвичами масочного режима и социальной дистанции существенно повлияло на рост числа заболевших CoViD-19. Такое мнение в эфире телеканала "Россия 1" высказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Кроме того, одной из причин мог стать тот факт, что столичные жители в начале осени активно вернулись в город после сезона отпусков и длительного периода изоляции.

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Ранее в столичном парке "Сокольники" уже открыли госпиталь для пациентов с CoViD-19.

На мой взгляд, вторая и она главная причина — это поведенческая причина. Несмотря на то что у нас высокие цифры заболеваемости, тотальное несоблюдение масочного режима, отсутствие социальной дистанции, — подчеркнула Ракова.

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