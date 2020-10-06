В Москве назвали причину роста числа заболевших коронавирусом

Несоблюдение москвичами масочного режима и социальной дистанции существенно повлияло на рост числа заболевших CoViD-19. Такое мнение в эфире телеканала "Россия 1" высказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Кроме того, одной из причин мог стать тот факт, что столичные жители в начале осени активно вернулись в город после сезона отпусков и длительного периода изоляции.
Власти Москвы оценили ситуацию с резервом коек для больных коронавирусомРанее в столичном парке "Сокольники" уже открыли госпиталь для пациентов с CoViD-19.
— На мой взгляд, вторая и она главная причина — это поведенческая причина. Несмотря на то что у нас высокие цифры заболеваемости, тотальное несоблюдение масочного режима, отсутствие социальной дистанции, — подчеркнула Ракова.
Комментариев: 0