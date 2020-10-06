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Учёные из США обнаружили неожиданное полезное свойство CoViD-19

В будущем данное исследование может оказаться полезным для врачей-анестезиологов.

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Фото © Pixabay

Учёные из США выявили неожиданное полезное свойство коронавируса. Согласно данным специалистов, которые были опубликованы в журнале Pain, SARS-CoV-2 обладает способностью заглушать боль.

По мнению исследователей, эффект анестезии достигается благодаря соединению S-белка, обеспечивающего проникновение CoViD-19 в клетки человека, с рецептором ACE2 и другими веществами.

По результатам исследования отмечается, что нарушение передачи сигналов, отвечающих за болевые ощущения, происходит с участием нейропилина-1 и VEGF-A — другого белка, являющегося фактором роста эндотелия сосудов.

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Таким образом, специалисты выявили возможную причину бессимптомного течения заболевания коронавирусом, при котором пациент почти не замечает ухудшения самочувствия. Американские учёные планируют более детально изучить свойства нейропилина-1, так как они могут оказаться полезными для врачей-анестезиологов.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев выразил мнение, что CoViD-19 останется на планете навсегда, однако со временем его заразность и опасность для окружающих значительно снизится.

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