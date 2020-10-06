Врач рассказала, какую опасность таят в себе тканевые маски

Грязная тканевая маска не только не защитит от вирусов, но и может спровоцировать проблемы со здоровьем. Поэтому её необходимо стирать каждый день и дезинфицировать, чтобы средство защиты не становилось рассадником для инфекций. О правилах ношения тканевых масок рассказала терапевт Людмила Лапа.

— Тканевые маски дышат, там же продукты жизнедеятельности человека находятся. Через грязную тканевую маску вирус легко проникает в слизистые, это благоприятная среда для него. Поэтому маски обязательно нужно стирать каждый день. Можно завести две сменные или просто чаще обрабатывать одну. Снаружи — антисептиком, а внутреннюю часть проглаживать утюгом, — цитирует врача NEWS.ru.

Помимо инфекций такие маски (в случае если они чистые) защитят и от грибков, которые осенью распространяются в воздухе и могут спровоцировать любые хронические инфекции. При этом сезонные изменения природы могут вызвать воспаление слизистых даже у самых здоровых людей, поэтому Людмила Лапа советует носить маски и на улице.