Врач рассказала, какую опасность таят в себе тканевые маски

Грязная тканевая маска не только не защитит от вирусов, но и может спровоцировать проблемы со здоровьем. Поэтому её необходимо стирать каждый день и дезинфицировать, чтобы средство защиты не становилось рассадником для инфекций. О правилах ношения тканевых масок рассказала терапевт Людмила Лапа.
— Тканевые маски дышат, там же продукты жизнедеятельности человека находятся. Через грязную тканевую маску вирус легко проникает в слизистые, это благоприятная среда для него. Поэтому маски обязательно нужно стирать каждый день. Можно завести две сменные или просто чаще обрабатывать одну. Снаружи — антисептиком, а внутреннюю часть проглаживать утюгом, — цитирует врача NEWS.ru.
Названа неожиданная польза от ношения медицинской маскиЗащитное средство может спасти не только от коронавируса.
Помимо инфекций такие маски (в случае если они чистые) защитят и от грибков, которые осенью распространяются в воздухе и могут спровоцировать любые хронические инфекции. При этом сезонные изменения природы могут вызвать воспаление слизистых даже у самых здоровых людей, поэтому Людмила Лапа советует носить маски и на улице.
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Маски снова становятся актуальным "аксессуаром" из-за роста заболеваемости коронавирусом. Например, сегодня в Москве впервые с мая за сутки выявили свыше четырёх тысяч пациентов с CoViD-19. Власти сообщают, что столица по заболеваемости уже вышла к пиковым значениям середины весны. В связи с этим в городе приостановят действие социальных карт школьников, пожилых москвичей и людей, страдающих хроническими заболеваниями. Москвичей призывают соблюдать дистанцию в людных местах и не забывать про средства защиты.
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