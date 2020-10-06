Путин заявил о готовности России предоставить Украине вакцину от коронавируса "Спутник V"

Российский лидер Владимир Путин встретился с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком. Депутат поздравил Путина с тем, что Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей вакцину от CoViD-19. Он указал, что в очередной раз РФ продемонстрировала собственные достижения и возможности.
Медведчук попросил российского президента рассмотреть вопрос о возможности поставок вакцины на Украину. Путин ответил, что такая вероятность существует.
— Сразу хочу сказать, что такая возможность существует. Во все регионы эта вакцина уже поступила. К сожалению, не такое массовое ещё производство. Мы активно работаем с нашими коллегами в Белоруссии, — отметил глава государства.
Пробные партии вакцины от коронавируса "Спутник V" поступили во все регионы РоссииОтмечается, что все препараты снабжены цифровой маркировкой.
Путин указал, что украинские власти должны официально сформулировать соответствующие запросы.
— Несмотря ни на какие сложности, это вопрос гуманитарный, здравоохранения, заботы о людях. Мы к этой работе готовы, но надо на официальном уровне, — пояснил президент.
Напомним, о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса сообщил президент России Владимир Путин 11 августа, а уже 15-го числа этого же месяца стало известно о начале производства разработанного НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи препарата. С информацией о вакцине можно ознакомиться на официальном сайте.
Лента новостей
Фейерверки как на праздник. В Ростовской области эффектно сгорал склад с пиротехникой — видео
сегодня в 15:33
Музей стоимостью 50 млрд. СК показал склад шикарного имущества обвиняемых в растрате братьев Ананьевых
сегодня в 15:14
Виктория Дайнеко вступилась за звезду "Холостяка" после ДТП: У таких пешеходов нет мозгов
сегодня в 15:05
Комментариев: 0