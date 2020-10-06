Путин заявил о готовности России предоставить Украине вакцину от коронавируса "Спутник V"

Российский лидер Владимир Путин встретился с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком. Депутат поздравил Путина с тем, что Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей вакцину от CoViD-19. Он указал, что в очередной раз РФ продемонстрировала собственные достижения и возможности.

Медведчук попросил российского президента рассмотреть вопрос о возможности поставок вакцины на Украину. Путин ответил, что такая вероятность существует.

— Сразу хочу сказать, что такая возможность существует. Во все регионы эта вакцина уже поступила. К сожалению, не такое массовое ещё производство. Мы активно работаем с нашими коллегами в Белоруссии, — отметил глава государства.

Путин указал, что украинские власти должны официально сформулировать соответствующие запросы.

— Несмотря ни на какие сложности, это вопрос гуманитарный, здравоохранения, заботы о людях. Мы к этой работе готовы, но надо на официальном уровне, — пояснил президент.