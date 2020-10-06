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Путин подписал указ о создании Фонда защиты детей

Учредителем организации выступит Минпросвещения.

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Фото © Pixabay

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании общероссийской общественно-государственной организации "Фонд защиты детей". Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно тексту указа, целью создания является "консолидация усилий государства и институтов гражданского общества" по защите прав детей и созданию условий для их всестороннего развития и воспитания. Учредителем организации выступит Минпросвещения, а в состав учредителей войдут Российский детский фонд и Международная ассоциация детских фондов.

В документе уточняется, что в Фонде защиты детей высшим органом управления будет являться съезд, созванный по решению совета. Председатель этого совета избирается каждые пять лет.

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По словам главы государства, создаваемая в стране система дистанционного обучения будет применяться по мере необходимости.

Организации в качестве имущественного взноса РФ передадут в собственность несколько зданий в Армянском переулке. Путин также поручил предусматривать финансовое обеспечение мероприятий, связанных с фондом, начиная с 2020 года.

Ранее Лайф рассказывал, что Путин потребовал тщательно следить за качеством питания в школах.

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