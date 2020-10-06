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В Киргизии перестали работать все банкоматы

В Союзе банков республики напомнили о печальном опыте прошлых лет.

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Фото © Pixabay

В Киргизии приостановили работу банкоматов. Все деньги из них изъяты. Об этом сообщил президент Союза банков Киргизии Анвар Абдраев, добавив, что сделано это из соображений безопасности.

Вы же помните печальный опыт 2005 и 2010 годов... Тогда доходило до того, что некоторые лица взламывали банкоматы, было мародёрство. Вот, исходя из этого опыта, и приняли такое решение, — приводит его слова "Sputnik Киргизия".

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Сейчас снять денежные средства через банкоматы в республике невозможно. Однако Абдраев добавил, что, вероятно, уже завтра работа устройств будет восстановлена.

Напомним, после прошедших 4 октября выборов в парламент Киргизии сторонники проигравших партий вышли на улицы Бишкека. В ходе массовых беспорядков митингующие захватили здание парламента, мэрии, а также сломали ворота местного СИЗО, освободив экс-президента республики Алмазбека Атамбаева и ряд бывших чиновников. Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал происходящее попыткой захвата власти. Сообщалось о сотнях пострадавших в результате протестов.

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