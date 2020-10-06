В Киргизии перестали работать все банкоматы

В Киргизии приостановили работу банкоматов. Все деньги из них изъяты. Об этом сообщил президент Союза банков Киргизии Анвар Абдраев, добавив, что сделано это из соображений безопасности.
— Вы же помните печальный опыт 2005 и 2010 годов... Тогда доходило до того, что некоторые лица взламывали банкоматы, было мародёрство. Вот, исходя из этого опыта, и приняли такое решение, — приводит его слова "Sputnik Киргизия".
Мэр Бишкека и несколько киргизских губернаторов подали в отставкуДобровольно сложили полномочия главы четырёх регионов.
Сейчас снять денежные средства через банкоматы в республике невозможно. Однако Абдраев добавил, что, вероятно, уже завтра работа устройств будет восстановлена.
Напомним, после прошедших 4 октября выборов в парламент Киргизии сторонники проигравших партий вышли на улицы Бишкека. В ходе массовых беспорядков митингующие захватили здание парламента, мэрии, а также сломали ворота местного СИЗО, освободив экс-президента республики Алмазбека Атамбаева и ряд бывших чиновников. Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал происходящее попыткой захвата власти. Сообщалось о сотнях пострадавших в результате протестов.
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