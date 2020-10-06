В Киргизии перестали работать все банкоматы

В Киргизии приостановили работу банкоматов. Все деньги из них изъяты. Об этом сообщил президент Союза банков Киргизии Анвар Абдраев, добавив, что сделано это из соображений безопасности.

— Вы же помните печальный опыт 2005 и 2010 годов... Тогда доходило до того, что некоторые лица взламывали банкоматы, было мародёрство. Вот, исходя из этого опыта, и приняли такое решение, — приводит его слова "Sputnik Киргизия".