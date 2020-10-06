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Дело Михаила Ефремова направили в Мосгорсуд

Там будут рассмотрены апелляционные жалобы.

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Фото © LIFE / Павел Баранов

Пресненский суд столицы направил в Московский городской суд уголовное дело актёра Михаила Ефремова, передаёт ТАСС.

Как уточнили в пресс-службе суда, дело было передано в Мосгорсуд для рассмотрения во второй инстанции после получения всех жалоб на приговор артисту и возражений на них. Дата рассмотрения пока не названа.

Потерпевшие всё же решили потребовать от Ефремова компенсацию. Своё желание они объяснили благородными мотивами

Родные погибшего в ДТП с участием актёра курьера хотят основать фонд его имени.

Напомним, 8 сентября Пресненский суд признал Михаила Ефремова виновным в ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима, а также обязали выплатить 800 тысяч рублей компенсации старшему сыну погибшего. На приговор были поданы жалобы, в том числе самим Ефремовым. Сейчас артист находится под стражей в столичном СИЗО-5.

Ефремов лично обжаловал свой приговор и заявил о давлении Пашаева

Также в суд поступила расширенная апелляция его бывших защитников.

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