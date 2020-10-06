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Астролог Володина раскрыла связь ретроградного Меркурия и коронавируса

Планета препятствует безграничному и бесконтрольному общению людей, указала она.

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Фото © Instagram / vasilisa.volodina

Астролог Василиса Володина обозначила пик по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Для этого она скрестила астрологические методы прогноза с математическими. Специалист указала, что уверенные выводы о будущем пока делать рано из-за недостатка статистических данных.

По словам Володиной, темпы роста заболеваемости должны несколько замедлиться в районе 16 октября. Ускориться они могут к 20 ноября, после чего ещё на протяжении длительного периода, вероятно, будут оставаться довольно высокими.

Ретроградность планет (особенно Меркурия!) замедляет распространение болезни. Я связываю это с тем, что ретроградный Меркурий препятствует безграничному и бесконтрольному общению, — написала астролог в посте в "Инстаграме".

Володина добавила, что таким же эффектом, но в меньшей степени, обладают Марс, Юпитер и Сатурн. Растущая Луна, напротив, "добавляет перца" — она в принципе "усиливает любой рост", заметила специалист.

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Однако эффективность такого иммунитета пока не доказана.

Ранее инфекционист Николай Малышев заявил, что коронавирус останется на планете навсегда.

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