Астролог Володина раскрыла связь ретроградного Меркурия и коронавируса

Астролог Василиса Володина обозначила пик по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Для этого она скрестила астрологические методы прогноза с математическими. Специалист указала, что уверенные выводы о будущем пока делать рано из-за недостатка статистических данных.

По словам Володиной, темпы роста заболеваемости должны несколько замедлиться в районе 16 октября. Ускориться они могут к 20 ноября, после чего ещё на протяжении длительного периода, вероятно, будут оставаться довольно высокими.

— Ретроградность планет (особенно Меркурия!) замедляет распространение болезни. Я связываю это с тем, что ретроградный Меркурий препятствует безграничному и бесконтрольному общению, — написала астролог в посте в "Инстаграме".

Володина добавила, что таким же эффектом, но в меньшей степени, обладают Марс, Юпитер и Сатурн. Растущая Луна, напротив, "добавляет перца" — она в принципе "усиливает любой рост", заметила специалист.