Сбер переводит до 70% офисных сотрудников на удалёнку

Сбер переведёт до 70% своих офисных сотрудников на удалённый режим работы в тех регионах России, где наблюдается высокая динамика уровня заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Как уточняется, первыми на удалёнку отправятся сотрудники старше 60 лет, беременные, работники с хроническими заболеваниями, а также проживающие с гражданами из группы риска.

— Все отделения Сбербанка продолжат работу в штатном режиме независимо от эпидемиологической ситуации, — заверили в пресс-службе.

Зампред правления банка Станислав Кузнецов отметил, что в весенний период самоизоляции в удалённом режиме эффективно трудилось 74 тысячи сотрудников компании. Те работники, кто сейчас продолжит работать в офисе, будут регулярно тестироваться на CoViD-19 и соблюдать правила социального дистанцирования.