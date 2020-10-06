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Сбер переводит до 70% офисных сотрудников на удалёнку

Решение обусловлено эпидемиологической обстановкой.

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Фото © Владимир Гердо / ТАСС

Сбер переведёт до 70% своих офисных сотрудников на удалённый режим работы в тех регионах России, где наблюдается высокая динамика уровня заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Как уточняется, первыми на удалёнку отправятся сотрудники старше 60 лет, беременные, работники с хроническими заболеваниями, а также проживающие с гражданами из группы риска.

Все отделения Сбербанка продолжат работу в штатном режиме независимо от эпидемиологической ситуации, — заверили в пресс-службе.

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За минувшие сутки в столице госпитализировали свыше тысячи пациентов с CoViD-19.

Зампред правления банка Станислав Кузнецов отметил, что в весенний период самоизоляции в удалённом режиме эффективно трудилось 74 тысячи сотрудников компании. Те работники, кто сейчас продолжит работать в офисе, будут регулярно тестироваться на CoViD-19 и соблюдать правила социального дистанцирования.

За минувшие сутки в РФ было выявлено свыше 11 тысяч новых пациентов с коронавирусом.

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