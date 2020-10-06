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Регион
Опубликовано 6 октября 2020, 14:40
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Путин: Угроза коронавируса ещё не отступила, но мы готовы к любому развитию событий

Российский лидер отметил, что в Послании Федеральному собранию предложил усилить механизмы соцзащиты.

Видео © Пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что угроза коронавируса ещё не ушла, но власти готовы к любому развитию событий. Об этом он сказал на встрече с лидерами фракций Госдумы.

Угроза вируса ещё не ушла, она не отступила, но мы готовы к любому развитию ситуации. Будем действовать чётко и согласованно, будем поддерживать наших граждан, социальную сферу, систему здравоохранения, — сказал российский лидер, выразив уверенность, что такие решения поддержат все фракции Думы.

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Путин отметил, что, несмотря на заражение коронавирусом некоторых депутатов, Госдума продолжает работать и сейчас приступает к рассмотрению бюджета на 2021-й и два последующих года. Он также напомнил, что в Послании Федеральному собранию предложил усилить механизмы социальной защиты, особенно семей с детьми. Российский лидер заметил, что были поставлены конкретные задачи по вопросам образования и здравоохранения.

Путин подчеркнул, что по главным, принципиальным вопросам все фракции Госдумы занимают позицию, которая отстаивает интересы народа, страны, несмотря на разные подходы.

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При всей разнице подходов важно консолидировать общество вокруг национальных целей развития и значимых для каждого гражданина России базовых, фундаментальных ценностей. Такая сплочённость жизненно необходима стране. Мы сильны только вместе, — отметил президент.

Путин также заявил, что с "Единой России", как с партии, получившей большинство голосов, особый спрос. По словам главы государства, оппозиция тоже играет позитивную роль, внося конструктивные предложения по пунктам национальной повестки, а также её критика "держит власть в тонусе".

Ранее Путин напомнил правительству о невыполнении поручения о поддержке тренеров.

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Варвара Романова
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