Избили гендиректора, подожгли фабрику и разграбили склад. В Киргизии протестующие захватили золотые месторождения — видео

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В Киргизии неизвестные захватили недостроенный золоторудный комбинат на месторождении Джеруй, который находится на северо-западе страны. Об этом сообщают очевидцы и местные СМИ. На кадрах с места событий видно, что около предприятия собралось большое количество людей на автомобилях.
Отмечается, что несколько десятков мужчин около 10:30 утра по местному времени (07:30 мск) проникли на месторождение в Таласском районе, разрабатываемое компанией "Альянс Алтын". После вторжения часть сотрудников покинула объект, оставив технику и оборудование.
Как сообщает "Вести.ru" со ссылкой на правоохранительные органы, по последним данным, мародёры избили генерального директора предприятия, разграбили склад и подожгли золотоизвлекательную фабрику. Работы на участке были приостановлены.
ЦИК Киргизии признала недействительными итоги выборов в парламентРанее лидирующая партия согласилась на повторное голосование.
Напомним, после прошедших 4 октября парламентских выборов сторонники проигравших партий вышли на улицы столицы. Протестующие захватили здание парламента и сломали ворота СИЗО ГКНБ, выпустив экс-президента республики Алмазбека Атамбаева и ещё несколько бывших чиновников. В свою очередь лидирующая партия согласилась на повторное голосование.
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