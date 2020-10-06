Избили гендиректора, подожгли фабрику и разграбили склад. В Киргизии протестующие захватили золотые месторождения — видео

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В Киргизии неизвестные захватили недостроенный золоторудный комбинат на месторождении Джеруй, который находится на северо-западе страны. Об этом сообщают очевидцы и местные СМИ. На кадрах с места событий видно, что около предприятия собралось большое количество людей на автомобилях.

Отмечается, что несколько десятков мужчин около 10:30 утра по местному времени (07:30 мск) проникли на месторождение в Таласском районе, разрабатываемое компанией "Альянс Алтын". После вторжения часть сотрудников покинула объект, оставив технику и оборудование.

Как сообщает "Вести.ru" со ссылкой на правоохранительные органы, по последним данным, мародёры избили генерального директора предприятия, разграбили склад и подожгли золотоизвлекательную фабрику. Работы на участке были приостановлены.