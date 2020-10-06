Нобелевская премия по физике присуждена за изучение Млечного Пути и чёрных дыр

В этом году лауреатом Нобелевской премии по физике стал английский физик и математик Роджер Пенроуз. Комитет удостоил его награды за доказательство того, что появление чёрных дыр является предсказанием общей теории относительности.
Кроме того, премию вручили немецкому астрофизику Райнхарду Генцелю и американскому астроному Андреа Гез за их совместное открытие супермассивного компактного объекта в центре галактики Млечный Путь.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2020
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2020 #NobelPrize in Physics with one half to Roger Penrose and the other half jointly to Reinhard Genzel and Andrea Ghez. pic.twitter.com/MipWwFtMjz
В связи с эпидемией коронавирусной инфекции Нобелевский фонд отказался от проведения в этом году полноценной церемонии вручения премии. Видеотрансляция мероприятия прошла на Youtube-канале организации. Отмечается, что лауреаты получат свои награды от сотрудников Посольства Швеции в своих странах.
Накануне Лайф сообщал, что Нобелевская премия по медицине была присуждена Харви Альтеру, Майклу Хоутону и Чарльзу Райсу за исследование вируса гепатита С.
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