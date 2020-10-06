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Регион
Опубликовано 6 октября 2020, 13:47

Нобелевская премия по физике присуждена за изучение Млечного Пути и чёрных дыр

Лауреатами стали учёные из Англии, Германии и США.

В этом году лауреатом Нобелевской премии по физике стал английский физик и математик Роджер Пенроуз. Комитет удостоил его награды за доказательство того, что появление чёрных дыр является предсказанием общей теории относительности.

Кроме того, премию вручили немецкому астрофизику Райнхарду Генцелю и американскому астроному Андреа Гез за их совместное открытие супермассивного компактного объекта в центре галактики Млечный Путь.

Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира
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В связи с эпидемией коронавирусной инфекции Нобелевский фонд отказался от проведения в этом году полноценной церемонии вручения премии. Видеотрансляция мероприятия прошла на Youtube-канале организации. Отмечается, что лауреаты получат свои награды от сотрудников Посольства Швеции в своих странах.

Накануне Лайф сообщал, что Нобелевская премия по медицине была присуждена Харви Альтеру, Майклу Хоутону и Чарльзу Райсу за исследование вируса гепатита С.

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Роман Имполитов
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