Нобелевская премия по физике присуждена за изучение Млечного Пути и чёрных дыр

В этом году лауреатом Нобелевской премии по физике стал английский физик и математик Роджер Пенроуз. Комитет удостоил его награды за доказательство того, что появление чёрных дыр является предсказанием общей теории относительности.

Кроме того, премию вручили немецкому астрофизику Райнхарду Генцелю и американскому астроному Андреа Гез за их совместное открытие супермассивного компактного объекта в центре галактики Млечный Путь.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2020 #NobelPrize in Physics with one half to Roger Penrose and the other half jointly to Reinhard Genzel and Andrea Ghez. pic.twitter.com/MipWwFtMjz — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2020

В связи с эпидемией коронавирусной инфекции Нобелевский фонд отказался от проведения в этом году полноценной церемонии вручения премии. Видеотрансляция мероприятия прошла на Youtube-канале организации. Отмечается, что лауреаты получат свои награды от сотрудников Посольства Швеции в своих странах.