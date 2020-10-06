"Гелендваген", на котором звезда "Холостяка" сбила насмерть пешехода, нахватал 59 штрафов за три месяца

Видео © LIFE
В распоряжении Лайфа оказалась видеозапись, сделанная на месте ДТП с участием известной модели и финалистки шоу "Холостяк" Виктории Коротковой. Авария произошла накануне поздно вечером на Кутузовском проспекте столицы. "Мерседес" под управлением девушки сбил пешехода, пытавшегося перейти дорогу в неположенном месте.
На кадрах видно саму модель, которая с телефоном в руках находится у полицейской машины, вероятно, переписываясь с кем-то, а также автомобили экстренных служб и погибшего.
Фото © LIFE
Как стало известно Лайфу, за последние три с половиной месяца "гелендваген", за рулём которого находилась Короткова, нахватал 59 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Большая их часть была выписана за превышение скорости. Хозяин автомобиля — владелец сети аптек Рагим Шамшилов.
На камеру попало смертельное ДТП в Москве, где звезда "Холостяка" сбила пешеходаПо предварительным данным, на момент аварии девушка была трезвой. Однако в этом году она 28 раз привлекалась к административной ответственности.
Напомним, ДТП произошло накануне около 23:00 в районе съезда на Минскую улицу. Погибший переходил дорогу в неположенном месте, он умер после наезда внедорожника "Мерседес Гелендваген", за рулём которого находилась известная модель и финалистка шоу "Холостяк" Виктория Короткова.
Лайф узнал о владельце "гелендвагена", на котором звезда "Холостяка" насмерть сбила человека в МосквеСама модель также пострадала в ДТП.
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