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"Гелендваген", на котором звезда "Холостяка" сбила насмерть пешехода, нахватал 59 штрафов за три месяца

Большая их часть была выписана за превышение скорости.

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Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказалась видеозапись, сделанная на месте ДТП с участием известной модели и финалистки шоу "Холостяк" Виктории Коротковой. Авария произошла накануне поздно вечером на Кутузовском проспекте столицы. "Мерседес" под управлением девушки сбил пешехода, пытавшегося перейти дорогу в неположенном месте.

На кадрах видно саму модель, которая с телефоном в руках находится у полицейской машины, вероятно, переписываясь с кем-то, а также автомобили экстренных служб и погибшего.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Как стало известно Лайфу, за последние три с половиной месяца "гелендваген", за рулём которого находилась Короткова, нахватал 59 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Большая их часть была выписана за превышение скорости. Хозяин автомобиля — владелец сети аптек Рагим Шамшилов.

На камеру попало смертельное ДТП в Москве, где звезда "Холостяка" сбила пешехода

По предварительным данным, на момент аварии девушка была трезвой. Однако в этом году она 28 раз привлекалась к административной ответственности.

Напомним, ДТП произошло накануне около 23:00 в районе съезда на Минскую улицу. Погибший переходил дорогу в неположенном месте, он умер после наезда внедорожника "Мерседес Гелендваген", за рулём которого находилась известная модель и финалистка шоу "Холостяк" Виктория Короткова.

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Сама модель также пострадала в ДТП.

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