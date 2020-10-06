"Гелендваген", на котором звезда "Холостяка" сбила насмерть пешехода, нахватал 59 штрафов за три месяца

Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказалась видеозапись, сделанная на месте ДТП с участием известной модели и финалистки шоу "Холостяк" Виктории Коротковой. Авария произошла накануне поздно вечером на Кутузовском проспекте столицы. "Мерседес" под управлением девушки сбил пешехода, пытавшегося перейти дорогу в неположенном месте.

На кадрах видно саму модель, которая с телефоном в руках находится у полицейской машины, вероятно, переписываясь с кем-то, а также автомобили экстренных служб и погибшего.

Фото © LIFE

Как стало известно Лайфу, за последние три с половиной месяца "гелендваген", за рулём которого находилась Короткова, нахватал 59 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Большая их часть была выписана за превышение скорости. Хозяин автомобиля — владелец сети аптек Рагим Шамшилов.