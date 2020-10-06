Путин поздравил коллектив "Газпром нефти" с 25-летием компании

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив "Газпром нефти" с 25-летием. Глава государства назвал компанию одним из признанных лидеров в производстве, переработке и реализации нефтепродуктов и пожелал её сотрудникам дальнейших достижений, здоровья и благополучия.

— За прошедшее время "Газпром нефть" вошла в число успешных, конкурентоспособных отечественных нефтегазовых компаний, стала одним из признанных лидеров в производстве, переработке и реализации нефтепродуктов, заняла серьёзные позиции на глобальном энергетическом рынке, — говорится в телеграмме, опубликованной во вторник на сайте Кремля.

Президент отметил, что компания динамично развивается, расширяет географию и направления своей деятельности благодаря широкому внедрению инновационных технологий, грамотным управленческим решениям, а также высококвалифицированному, созидательному труду коллектива.

— Важно, что "Газпром нефть" уделяет приоритетное внимание проблемам экологии и природосбережения, инвестирует значительные средства в совершенствование социальной инфраструктуры регионов присутствия, в укрепление кадрового потенциала компании, создание новых, современных рабочих мест, — подчеркнул президент.

"Газпром нефть" — одна из крупнейших российских нефтегазовых компаний, дочернее предприятие ПАО "Газпром". Четверть века назад её добыча ограничивалась несколькими сибирскими месторождениями, а нефть перерабатывалась на одном — Омском нефтеперерабатывающем заводе. Сегодня "Газпром нефть" — это уникальные арктические проекты, новые сложные запасы, сверхсовременные технологии, мощные перерабатывающие комплексы в России и Сербии и самая популярная сеть АЗС.

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