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Лайф публикует видео ДТП со звездой "Холостяка" с нового ракурса

Медики выявили у девушки ушиб мягких тканей.

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Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказалось новое видео ДТП со звездой "Холостяка" Викторией Коротковой, которое произошло на Кутузовском проспекте в Москве вечером 5 октября.

Девушка задела перебегавшего дорогу мужчину правым боком "гелендвагена", после чего оказалась на встречке. В машине она находилась одна. После столкновения с "мерседесом" пешеход отлетел на полосу встречного движения, попал под колёса "ягуара", который протащил его несколько метров.

"Гелендваген", на котором звезда "Холостяка" сбила насмерть пешехода, нахватал 59 штрафов за три месяца

Большая их часть была выписана за превышение скорости.

Финалистку "Холостяка" после аварии доставили в больницу. Медики диагностировали у модели ушиб мягких тканей и взяли кровь на исследование на предмет наличия алкоголя в организме.

Напомним, ДТП произошло накануне около 23:00 в районе съезда на Минскую улицу. Погибший переходил дорогу в неположенном месте, он умер после наезда внедорожника "Мерседес-Гелендваген", за рулём которого находилась известная модель и финалистка шоу "Холостяк" Виктория Короткова. Автомобиль принадлежит владельцу сети аптек Рагиму Шамшилову.

Лайф проследил маршрут звезды "Холостяка" до смертельного ДТП на Кутузовском проспекте — видео

На кадрах видно, что модель едет примерно с той же скоростью, что и остальные участники движения.

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