Лайф публикует видео ДТП со звездой "Холостяка" с нового ракурса

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В распоряжении Лайфа оказалось новое видео ДТП со звездой "Холостяка" Викторией Коротковой, которое произошло на Кутузовском проспекте в Москве вечером 5 октября.

Девушка задела перебегавшего дорогу мужчину правым боком "гелендвагена", после чего оказалась на встречке. В машине она находилась одна. После столкновения с "мерседесом" пешеход отлетел на полосу встречного движения, попал под колёса "ягуара", который протащил его несколько метров.

Финалистку "Холостяка" после аварии доставили в больницу. Медики диагностировали у модели ушиб мягких тканей и взяли кровь на исследование на предмет наличия алкоголя в организме.