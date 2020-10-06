Инфекционист сделал неожиданное заявление об эпидемии коронавируса

Коронавирус останется на планете навсегда, однако со временем его заразность и опасность для окружающих значительно снизится. Об этом во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" заявил врач-инфекционист Николай Малышев.

— Давайте так: я думаю, что он с нами останется навсегда. Но он уже не будет такой патогенный, он уже не будет такой вредный, он не будет такой заразный, — уточнил Малышев.

Он также подчеркнул, что результат от введённых в ряде регионов ограничительных мер будет виден только через десять дней. До этого момента число новых случаев, вероятно, будет расти. По словам Малышева, рост числа заболевших связан с тем, что после весенних ограничений люди расслабились и забыли про коронавирус. Он также рассказал, что количество бессимптомных случаев в России снижается, но по-прежнему остаётся на высоком уровне. Интенсивная терапия требуется лишь 4% пациентов.