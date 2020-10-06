Инфекционист сделал неожиданное заявление об эпидемии коронавируса

Коронавирус останется на планете навсегда, однако со временем его заразность и опасность для окружающих значительно снизится. Об этом во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" заявил врач-инфекционист Николай Малышев.
— Давайте так: я думаю, что он с нами останется навсегда. Но он уже не будет такой патогенный, он уже не будет такой вредный, он не будет такой заразный, — уточнил Малышев.
Путин поручил предусмотреть сохранение физической активности россиян на случай новых ограниченийГлава государства отметил, что спортом регулярно занимается почти 60 млн жителей страны.
Он также подчеркнул, что результат от введённых в ряде регионов ограничительных мер будет виден только через десять дней. До этого момента число новых случаев, вероятно, будет расти. По словам Малышева, рост числа заболевших связан с тем, что после весенних ограничений люди расслабились и забыли про коронавирус. Он также рассказал, что количество бессимптомных случаев в России снижается, но по-прежнему остаётся на высоком уровне. Интенсивная терапия требуется лишь 4% пациентов.
Ранее Лайф сообщал, что в связи с ростом заболеваемости власти Москвы, в которой наблюдается наихудшая ситуация по стране, ограничат передвижение школьников, пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями, временно заблокировав их социальные транспортные карты.
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