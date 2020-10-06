"Она, вообще-то, боялась воды". Мать пропавшей в Крыму студентки рассказала о роковой прогулке на катере

Пропавшая во время прогулки на катере в Севастополе 20-летняя студентка Лилия Бирулина боялась воды, но при этом ныряла с борта судна. Об этом Лайфу рассказала мать девушки Гуля.
— На катере они вышли на прогулку, она ныряла с борта, [до этого] она, вообще-то, боялась воды, осторожничала. Не всплыла почему-то. Он (спутник девушки. — Прим. Лайфа) кинулся спасать, катер тем временем унесло, а он поплыл к берегу, чтобы спасти себя, — рассказала Гуля Бирулина.
Женщина призналась, что с задержанным по делу об исчезновении дочери бизнесменом Петром знакома не была. Обычно всех друзей Лилия представляла маме по видеосвязи.
Бизнесмен Пётр, с которым Лилия каталась на катере. Фото © Соцсети
По словам собеседницы, дочь сама зарабатывала на жизнь — покупала дорогостоящие вещи, оплачивала съёмное жильё и поездки, у родителей помощи не просила.
Соседка бабушки пропавшей девушки поделилась, что знает Лилию только с положительной стороны.
— Она была замечательной девушкой, пусть на неё не наговаривает никто. Она училась в нашей школе рядом. У бабушки была, видела её неоднократно, — рассказала Мария Сараева.
Таинственный спутник пропавшей в Крыму студентки назначил встречу её семьеБизнесмен утверждает, что Лилия утонула у него на глазах, а он вплавь добрался до берега, бросив судно.
Напомним, о пропаже Бирулиной сообщили её родные. Они заявили, что в конце сентября девушка отправилась на прогулку с бизнесменом из Москвы, после чего перестала выходить на связь. Сегодня СКР сообщил о задержании этого мужчины в качестве подозреваемого по делу о безвестном исчезновении Лилии. Бизнесмен пока отказывается давать показания.
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