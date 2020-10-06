"Она, вообще-то, боялась воды". Мать пропавшей в Крыму студентки рассказала о роковой прогулке на катере

Пропавшая во время прогулки на катере в Севастополе 20-летняя студентка Лилия Бирулина боялась воды, но при этом ныряла с борта судна. Об этом Лайфу рассказала мать девушки Гуля.

— На катере они вышли на прогулку, она ныряла с борта, [до этого] она, вообще-то, боялась воды, осторожничала. Не всплыла почему-то. Он (спутник девушки. — Прим. Лайфа) кинулся спасать, катер тем временем унесло, а он поплыл к берегу, чтобы спасти себя, — рассказала Гуля Бирулина.

Женщина призналась, что с задержанным по делу об исчезновении дочери бизнесменом Петром знакома не была. Обычно всех друзей Лилия представляла маме по видеосвязи.

Бизнесмен Пётр, с которым Лилия каталась на катере. Фото © Соцсети

По словам собеседницы, дочь сама зарабатывала на жизнь — покупала дорогостоящие вещи, оплачивала съёмное жильё и поездки, у родителей помощи не просила.

Соседка бабушки пропавшей девушки поделилась, что знает Лилию только с положительной стороны.

— Она была замечательной девушкой, пусть на неё не наговаривает никто. Она училась в нашей школе рядом. У бабушки была, видела её неоднократно, — рассказала Мария Сараева.