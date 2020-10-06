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Служебных собак хотят привлечь к борьбе с коронавирусом в России

Животных планируют использовать для выявления инфицированных.

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Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Собак кинологической службы МВД России хотят привлечь к борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране. Животных предложили натренировать на выявление специфичных запахов, которыми обладает инфицированный человек. Предполагается, что такой метод значительно повысит эффективность выявления новых случаев заражения среди россиян.

Как рассказал кинолог Северо-Западного кинологического племенного центра Валерий Хиврич, в организме заражённого человека происходят определённые физиологические процессы, следствием которых становятся выделения на коже. Именно на них специалисты хотят натренировать собак.

Сам по себе принцип определения заболеваний понятен. Главное — объяснить собаке, что искать. Когда животные хорошо знают запах и улавливают логику поиска, они работают достаточно хорошо, — рассказал Хиврич в эфире телеканала &quot;Санкт-Петербург&quot;.

В Германии разработали экспресс-тест на CoViD-19, показывающий результат за 40 минут

Предыдущая разработка этой же компании определяла наличие вируса за 2,5 часа.

Однако в этом методе выявления больных CoViD-19 есть и минусы. Одним из них является сложность получения образцов запаха. Но самым большим недочётом применения служебных псов в поиске коронавируса является высокий риск кинолога к заражению. Несмотря на это, если метод найдёт применение на практике, он станет самым быстрым экспресс-тестом на коронавирус из всех существующих на сегодняшний день.

Ранее аналогичный способ выявления больных с коронавирусной инфекцией решили использовать в Австрии. В июле кинологи Министерства обороны страны начали проводить для служебных собак тестовые тренировки.

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