Служебных собак хотят привлечь к борьбе с коронавирусом в России

Собак кинологической службы МВД России хотят привлечь к борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране. Животных предложили натренировать на выявление специфичных запахов, которыми обладает инфицированный человек. Предполагается, что такой метод значительно повысит эффективность выявления новых случаев заражения среди россиян.

Как рассказал кинолог Северо-Западного кинологического племенного центра Валерий Хиврич, в организме заражённого человека происходят определённые физиологические процессы, следствием которых становятся выделения на коже. Именно на них специалисты хотят натренировать собак.

— Сам по себе принцип определения заболеваний понятен. Главное — объяснить собаке, что искать. Когда животные хорошо знают запах и улавливают логику поиска, они работают достаточно хорошо, — рассказал Хиврич в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Однако в этом методе выявления больных CoViD-19 есть и минусы. Одним из них является сложность получения образцов запаха. Но самым большим недочётом применения служебных псов в поиске коронавируса является высокий риск кинолога к заражению. Несмотря на это, если метод найдёт применение на практике, он станет самым быстрым экспресс-тестом на коронавирус из всех существующих на сегодняшний день.