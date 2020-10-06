"Весил 1200 граммов, с разрывом лёгкого". Врач рассказала, как выхаживали младенца с коронавирусом

В детской городской больнице № 1 в Санкт-Петербурге во время пика пандемии был запущен специальный блок для новорождённых с коронавирусом. Его пациентами стали четыре реанимационных ребёнка, рассказала главный внештатный специалист-неонатолог города, заместитель главного врача по реанимации и анестезиологии этого медучреждения Юлия Горелик.

— Самый маленький ковид-положительный весил 1200 граммов. Он был с разрывом лёгкого, стоял дренаж. Лежал в больнице весь срок — в реанимации два месяца, — сообщила она газете "Петербургский дневник".

Врач рассказала, что мама малыша погибла от коронавируса и ребёнок остался с папой и бабушкой. Она подчеркнула, что CoViD-19 — болезнь, страшная для всех. И тем, кто не воспринимает это всерьёз, медик советует посмотреть "хотя бы на одну трагедию в семье".