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"Весил 1200 граммов, с разрывом лёгкого". Врач рассказала, как выхаживали младенца с коронавирусом

Мама малыша, у которой также диагностировали CoViD-19, умерла.

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Фото © Pixabay

В детской городской больнице № 1 в Санкт-Петербурге во время пика пандемии был запущен специальный блок для новорождённых с коронавирусом. Его пациентами стали четыре реанимационных ребёнка, рассказала главный внештатный специалист-неонатолог города, заместитель главного врача по реанимации и анестезиологии этого медучреждения Юлия Горелик.

Самый маленький ковид-положительный весил 1200 граммов. Он был с разрывом лёгкого, стоял дренаж. Лежал в больнице весь срок — в реанимации два месяца, — сообщила она газете "Петербургский дневник".

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По словам медика, число бессимптомных случаев болезни в стране снижается.

Врач рассказала, что мама малыша погибла от коронавируса и ребёнок остался с папой и бабушкой. Она подчеркнула, что CoViD-19 — болезнь, страшная для всех. И тем, кто не воспринимает это всерьёз, медик советует посмотреть "хотя бы на одну трагедию в семье".

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