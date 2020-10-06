Власти Москвы оценили ситуацию с резервом коек для больных коронавирусом

В Москве на данный момент есть все необходимые резервы медицинских мощностей для пациентов с коронавирусом, однако их количество не бесконечно, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
— Давайте будем откровенны: коек всегда конечное количество, и сколько бы мы их ни разворачивали, им когда-то придёт конец, — отметила она в эфире телеканала "Россия 1".
Власти Москвы заявили об антирекордах по коронавирусуЗа минувшие сутки в столице госпитализировали свыше тысячи пациентов с CoViD-19.
Ранее Лайф сообщал, что в московском парке "Сокольники" вновь открыли госпиталь для больных коронавирусом, в котором есть рентген, переносные аппараты УЗИ, переносные лаборатории для проведения анализов на месте.
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