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Власти Москвы оценили ситуацию с резервом коек для больных коронавирусом

Ранее в столичном парке "Сокольники" уже открыли госпиталь для пациентов с CoViD-19.

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Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

В Москве на данный момент есть все необходимые резервы медицинских мощностей для пациентов с коронавирусом, однако их количество не бесконечно, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Давайте будем откровенны: коек всегда конечное количество, и сколько бы мы их ни разворачивали, им когда-то придёт конец, — отметила она в эфире телеканала "Россия 1".

Власти Москвы заявили об антирекордах по коронавирусу

За минувшие сутки в столице госпитализировали свыше тысячи пациентов с CoViD-19.

Ранее Лайф сообщал, что в московском парке "Сокольники" вновь открыли госпиталь для больных коронавирусом, в котором есть рентген, переносные аппараты УЗИ, переносные лаборатории для проведения анализов на месте.

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