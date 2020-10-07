Россиянка пожаловалась на шведский стол "для попрошаек" в турецких отелях

На фоне пандемии коронавируса питание в турецких отелях, где традиционно царил принцип шведского стола, было переведено в более гигиеничный формат — теперь еду в тарелки накладывает персонал, однако из-за этого приёмы пищи местами становятся похожи на попрошайничество. Об этом рассказала российская туристка, побывавшая на турецком побережье.

В Шотландии старинный замок с тюрьмой и "дырой для убийств" превратили в отель Одними из первых гостей стали охотники за привидениями, по их словам, замок полон полтергейстов.

— С точки зрения гигиены, конечно, так лучше. Но лично мне было неприятно попрошайничать, протягивая кому-то тарелку, — написала она.

Ещё один нюанс — это размер порции, которую накладывают в тарелку. Случается так, что не всегда количество еды соответствует ожиданиям. Например, когда хочешь только попробовать блюдо, тебе могут наложить слишком много, или, наоборот, придётся ходить за добавкой — и не один раз. При этом девушка отмечает, что некоторые постояльцы отеля стеснялись это делать.