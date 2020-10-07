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Санаторий Минобороны "Ялта" горит в Крыму — видео

Пожару присвоен второй уровень сложности, его площадь составляет около тысячи квадратных метров.

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Видео © LIFE

В Крыму загорелся один из корпусов санатория Минобороны РФ "Ялта". Между восьмым этажом и кровлей здания произошло возгорание обшивки. Санаторий самостоятельно покинули 300 человек, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщает МЧС России.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Пожару присвоен второй номер сложности. В ликвидации возгорания на площади около тысячи квадратов участвуют 43 человека и 13 единиц техники.

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О погибших или пострадавших информации не поступало.

Отметим, что на территории санатория в парковой зоне расположены три корпуса, рассчитанные на 589 постояльцев.

Накануне в Воронежской области загорелась гостиница. Огонь охватил третий этаж и кровлю "Родничка", Лайф публиковал видео с места происшествия.

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