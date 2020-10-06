В Пензе огонь полностью охватил известный деревянный ресторан "Засека" — видео

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На окраине Пензы горит местный культовый ресторан "Засека". Здание в виде деревянного терема было построено ещё в далёком 1977 году, а сам ресторан на его территории появился в нулевых. Теперь же постройка полностью охвачена пламенем.
Мощный пожар охватил торговый центр под Екатеринбургом — видеоВозгорание произошло на площади в тысячу квадратных метров.
Сообщение о пожаре поступило на пульт МЧС в 19:40 по московскому времени. Огонь распространился на площади около 800 квадратных метров. Всех посетителей и персонал эвакуировали, о пострадавших и погибших информации не поступало.
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