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В Пензе огонь полностью охватил известный деревянный ресторан "Засека" — видео

О погибших или пострадавших информации не поступало.

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Видео © LIFE, МЧС

На окраине Пензы горит местный культовый ресторан "Засека". Здание в виде деревянного терема было построено ещё в далёком 1977 году, а сам ресторан на его территории появился в нулевых. Теперь же постройка полностью охвачена пламенем.

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Возгорание произошло на площади в тысячу квадратных метров.

Сообщение о пожаре поступило на пульт МЧС в 19:40 по московскому времени. Огонь распространился на площади около 800 квадратных метров. Всех посетителей и персонал эвакуировали, о пострадавших и погибших информации не поступало.

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