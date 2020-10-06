Семья насмерть отравилась газом во время отдыха на природе в Карачаево-Черкесии. Выжил один ребёнок

Семья из Ставропольского края насмерть отравилась газом во время отдыха в Карачаево-Черкесии. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении по неосторожности смерти двум и более лицам, сообщили в республиканском СУ СК РФ.

По версии следствия, семейная пара с двумя детьми остановилась на берегу реки Псыш. Для обогрева прицепного дома на колёсах для ночлега было использовано автономное газовое оборудование. Утром 3 октября двух взрослых и восьмилетнего мальчика нашли мёртвыми с признаками отравления газом. Шестилетняя девочка была госпитализирована.

Следователи осмотрели место гибели людей, допросили свидетелей и назначили ряд экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в конце июля в одном из номеров турбазы "Глобус" на Алтае были обнаружены тела четырёх человек — семейной пары и двоих детей. Одним из погибших оказался 51-летний Иосиф Кременских — начальник отдела по взаимодействию со СМИ Управления по печати Алтайского края. Вместе с ним в номере умерли его 43-летняя жена Оксана, 16-летний сын Артём и десятилетняя дочь.