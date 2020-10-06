Семья насмерть отравилась газом во время отдыха на природе в Карачаево-Черкесии. Выжил один ребёнок

Семья из Ставропольского края насмерть отравилась газом во время отдыха в Карачаево-Черкесии. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении по неосторожности смерти двум и более лицам, сообщили в республиканском СУ СК РФ.
По версии следствия, семейная пара с двумя детьми остановилась на берегу реки Псыш. Для обогрева прицепного дома на колёсах для ночлега было использовано автономное газовое оборудование. Утром 3 октября двух взрослых и восьмилетнего мальчика нашли мёртвыми с признаками отравления газом. Шестилетняя девочка была госпитализирована.
Следователи осмотрели место гибели людей, допросили свидетелей и назначили ряд экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.
"С их гибелью погас свет". На Алтае простились с семьёй, погибшей на турбазе — видеоДрузья и знакомые Кременских отмечают, что они все были очень добрыми и отзывчивыми людьми.
Напомним, в конце июля в одном из номеров турбазы "Глобус" на Алтае были обнаружены тела четырёх человек — семейной пары и двоих детей. Одним из погибших оказался 51-летний Иосиф Кременских — начальник отдела по взаимодействию со СМИ Управления по печати Алтайского края. Вместе с ним в номере умерли его 43-летняя жена Оксана, 16-летний сын Артём и десятилетняя дочь.
Лайф писал, что на базу семья заселилась 26 июля. В тот день, по словам источника, был дождь и выключили свет. Чтобы исправить ситуацию, в подсобку затащили дизель-генераторы. Следствие предполагало, что семья могла отравиться выхлопами дизельного генератора. 1 августа следователи задержали владельца турбазы, ему предъявили обвинение и арестовали.
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