Лайф узнал, как водителю "ягуара" удалось уйти от столкновения с "гелендвагеном" звезды "Холостяка". Он выжил чудом

Водитель "ягуара", под колёса которого отлетел сбитый финалисткой "Холостяка" Викторией Коротковой пешеход, чудом остался в живых. По словам источника Лайфа в правоохранительных органах, мужчине удалось вовремя сориентироваться на дороге, несмотря на стремительное развитие событий.

Как видно на фотографии с места ДТП, оказавшейся в распоряжении Лайфа, машина, на которой он передвигался, очень низкая. Если бы "гелендваген", которым управляла модель, налетел на неё после столкновения с пешеходом, водитель вряд ли бы остался жив. Кроме того, сама Короткова могла бы в таком случае получить тяжёлые травмы.

Как пояснил собеседник Лайфа, от столкновения с "мерседесом" водителя "ягуара" спасло то, что он вовремя "ушёл" влево, несколько выехав на разделительную полосу Кутузовского проспекта.

Напомним, ДТП произошло накануне около 23:00 в районе съезда на Минскую улицу. Погибший переходил дорогу в неположенном месте, он умер после наезда внедорожника "Мерседес Гелендваген", за рулём которого находилась известная модель Виктория Короткова. Автомобиль принадлежит владельцу сети аптек Рагиму Шамшилову.