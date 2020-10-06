Лайф узнал, как водителю "ягуара" удалось уйти от столкновения с "гелендвагеном" звезды "Холостяка". Он выжил чудом

Водитель "ягуара", под колёса которого отлетел сбитый финалисткой "Холостяка" Викторией Коротковой пешеход, чудом остался в живых. По словам источника Лайфа в правоохранительных органах, мужчине удалось вовремя сориентироваться на дороге, несмотря на стремительное развитие событий.
Как видно на фотографии с места ДТП, оказавшейся в распоряжении Лайфа, машина, на которой он передвигался, очень низкая. Если бы "гелендваген", которым управляла модель, налетел на неё после столкновения с пешеходом, водитель вряд ли бы остался жив. Кроме того, сама Короткова могла бы в таком случае получить тяжёлые травмы.
Как пояснил собеседник Лайфа, от столкновения с "мерседесом" водителя "ягуара" спасло то, что он вовремя "ушёл" влево, несколько выехав на разделительную полосу Кутузовского проспекта.
Виктория Дайнеко вступилась за звезду "Холостяка" после ДТП: У таких пешеходов нет мозговАртистка напомнила, что мужчина сам вышел ночью на оживлённую дорогу.
Напомним, ДТП произошло накануне около 23:00 в районе съезда на Минскую улицу. Погибший переходил дорогу в неположенном месте, он умер после наезда внедорожника "Мерседес Гелендваген", за рулём которого находилась известная модель Виктория Короткова. Автомобиль принадлежит владельцу сети аптек Рагиму Шамшилову.
Финалистку шоу "Холостяк" после аварии доставили в больницу. Медики диагностировали у модели ушиб мягких тканей и взяли кровь на исследование на предмет наличия алкоголя в организме.
За секунды до смертельного ДТП со звездой "Холостяка" пешехода чуть не сбила "газель" — видеоНесколько машин успели затормозить перед нарушителем и объехать его.
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